Foragido da Justiça estava no tiroteio na Suburbana, em Salvador

Caso ocorreu no Boiadeiro - Foto: Reprodução

Um homem foragido que estava foragido da Justiça partiticipou do tiroteio que ocorreu na localidade do Boiadeiro, na Avenida Afrânio Peixoto, a Suburbana, em Salvador, no início da tarde desta segunda-feira (21). De acordo com a Polícia Militar (PM), o ele é suspeito de homicídio e tráfico de drogas.

Em contato com o Grupo A TARDE, a PM informou que, durante a intensificação do policiamento na região, um homem com um ferimento causado por um tiro no braço foi localizado e detido pelos militares. Ele estava com um mandado de prisão em aberto.

Após atendimento médico devido aos ferimentos, o foragido foi encaminhado para o Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), onde foram formalizadas as medidas cabíveis. A situação no Boiadeiro causou momentos de tensão em motoristas que transitavam pela área.

Vídeos que circulam nas redes sociais, nesta segunda-feira (21), mostram os momentos de tensão de quem passava na região no momento da troca de tiros. Passageiros que estavam em um ônibus precisaram se jogar no chão para não serem alvos de alguma bala perdida.