Homem resiste durante abordagem, toma arma de policial e morre a tiros

Caso aconteceu em orla movimentada - Foto: Reprodução | Google Street View

A orla de Itapuã, uma das mais frequentadas de Salvador, foi palco de momentos de tensão quando um homem resistiu a uma abordagem policial, roubou a arma do agente e foi morto a tiros. O caso na noite deste domingo, 20.

Ao Portal A TARDE, a Polícia Militar informou que no momento da abordagem, o homem entrou em luta corporal com um dos policiais militares, conseguindo subtrair a pistola que o policial usava e disparou contra o agente.

Veja também:

>>>Assaltante de ônibus é preso após esfaquear passageiro em Salvador

>>>Chacina em Salvador: saiba quem são as vítimas

O PM atirou no homem com outra arma, atingindo o suspeito na perna. De acordo com a Polícia Militar, agentes da 15ª CIPM foram acionados por causa da presença de homens que estariam traficando entorpecentes na Rua Aristides Milton, em Itapuã. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Proteção à Pessoa (DHPP).

>>>Pai e filho estão entre as vítimas de chacina em Sete de Abril

>>>Polícia desarticula desmanche de carros roubados em Valéria

O homem, suspeito de envolvimento no tráfico de drogas no Bairro da Paz, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Menandro de Farias, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.