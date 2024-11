Traficante morre e PM apreende fuzil após tiroteio na Subúrbio de Salvador

Caso aconteceu na tarde deste domingo, 20. - Foto: Adilton Venegeroles / Ag. A Tarde

Um homem, identificado como Sidney Rocha dos Santos Júnior, foi morto durante um confronto com o Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO) na região do campo do Bambu, no bairro do Rio Sena, no Subúrbio de Salvador, na tarde deste domingo, 20.

Segundo informações do portal A TARDE, moradores da região relataram ter ouvido uma intensa troca de tiros. Os policiais militares informaram que foram recebidos a tiros ao chegarem ao local. Durante o confronto, Sidney foi ferido e levado ao Hospital do Subúrbio, onde foi confirmado o óbito. Guias para perícia e remoção do corpo foram emitidas.

De acordo com a polícia, Sidney tinha um histórico de envolvimento com o tráfico de drogas. Com ele, foi apreendido um fuzil calibre 556, que foi registrado junto à Polícia Civil.