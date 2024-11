Pai e filho estão entre as vítimas de chacina em Sete de Abril

As identidades das vítimas não foram oficialmente divulgadas pela Polícia Civil - Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

Duas das cinco vítimas do ataque a tirosocorrido na noite do último sábado, 19, no Loteamento Bosque Real, no bairro de Sete de Abril, em Salvador, seriam pai e filho. O crime aconteceu por volta das 22h e abalou a comunidade local.

As identidades das vítimas não foram oficialmente divulgadas pela Polícia Civil, que segue investigando o caso, mas fontes próximas às famílias confirmaram as informações à reportagem.

Leia mais

>> Vídeo mostra vítimas baleadas em chacina em Salvador

Segundo apuração do Portal Massa!, o pai teria se jogado na frente do filho no momento do ataque, em uma tentativa de protegê-lo, mas acabou sendo a primeira vítima. O jovem assassinado chegou a fazer parte de um projeto social de futebol do bairro, na categoria sub-18 no bairro, mas teria deixado o projeto a cerca de um mês, quando teria passado a se envolver com o tráfico.

A Polícia Civil informou que está realizando diligências para identificar os autores do ataque, mas até o início da manhã deste domingo, 20, ninguém foi preso. As motivações do crime seguem desconhecidas.