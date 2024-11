Chacina em Salvador: vítimas são enterradas nesta segunda

Cemitério Municipal de Plataforma, no bairro de Plataforma - Foto: Ag. A TARDE

Todas as cinco vítimas da chacina ocorrida no bairro Sete de Abril, em Salvador, no último sábado, 19, foram enterradas nesta segunda-feira, 21. As vítimas foram identificadas como Alan Veloso da Conceição, Rodrigo de Lima dos Santos, Jackson Lima de Souza, Jackson Reis Barbosa e Jackson Oliveira Barbosa. Os últimos dois são pai e filho.

Único baleado que chegou a ser atendido em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) antes de morrer, Alan Veloso da Conceição foi sepultado às 11h, no Cemitério Bosque da Paz, no bairro de Nova Brasília.

Leia mais:

>> Vítimas da chacina de Sete de Abril são identificadas

>> Pai e filho estão entre as vítimas de chacina em Sete de Abril

Rodrigo de Lima dos Santos e Jackson Lima de Souza, por outro lado, tiveram seu enterros realizados no Cemitério Quinta dos Lázaros, na Baixa de Quintas.

Já os corpos de Jackson Reis Barbosa e Jackson Oliveira Barbosa, pai e filho respectivamente, foram liberados para o Cemitério Municipal de Plataforma, no bairro de Plataforma, onde foram sepultados às 14h30 e 14h45, a pedido dos familiares.

De acordo com a polícia, ninguém ainda foi preso e as motivações do crime seguem desconhecidas. O Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) está investigando o caso.