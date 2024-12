Após irregularidades, licitação de saneamento em Eunápolis é suspensa

A decisão determina a suspensão imediata da concorrência - Foto: Divulgação Embasa

Após alegações de irregularidades feitas pela Embasa sobre a licitação para concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em Eunápolis, o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) determinou a suspensão da Concorrência Pública nº 008/2022.

De acordo com a Embasa, o processo licitatório não cumpriu exigências legais como a autorização para atuar na microrregião de saneamento e a apresentação de estudos de viabilidade técnica e financeira. Embora uma decisão cautelar anterior já tivesse suspendido o certame, a Prefeitura de Eunápolis retomou a licitação em outubro de 2024, desconsiderando as falhas apontadas.



O relator do caso, Conselheiro Plínio Carneiro Filho, deferiu a medida cautelar solicitada, justificando que o município não regularizou as falhas observadas e que a continuidade do certame poderia causar danos irreparáveis à gestão pública.

A decisão determina a suspensão imediata da concorrência, impedindo a formalização de qualquer contrato até a resolução final da denúncia. O município foi notificado para cumprir a ordem e apresentar esclarecimentos.