Após seis anos, biblioteca histórica é reaberta em Feira de Santana
Equipamento municipal passou por obras de reforma e modernização
Por Redação
A Biblioteca Municipal Arnold Ferreira da Silva foi reaberta nesta semana em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia, após permanecer fechada por seis anos para obras de reforma e modernização.
Localizada na Rua Geminiano Costa, no centro da cidade, a biblioteca funciona no mesmo endereço desde 1962 e passou pela primeira requalificação estrutural desde a inauguração.
O projeto incluiu melhorias nas instalações elétricas e hidráulicas, pintura completa do prédio, troca de janelas, aquisição de novos móveis, criação de mais salas de leitura e climatização de todos os ambientes.
Além da reforma estrutural, a biblioteca passa a oferecer acesso a um acervo físico e digital com cerca de 15 mil títulos, entre e-books, audiolivros, livros e documentos disponibilizados por mais de 70 editoras.
Para usar o serviço, é necessário realizar um cadastro no aplicativo ou no site da biblioteca.
