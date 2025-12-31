Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUNICÍPIOS

Após seis anos, biblioteca histórica é reaberta em Feira de Santana

Equipamento municipal passou por obras de reforma e modernização

Redação

Por Redação

31/12/2025 - 12:59 h
Imagem ilustrativa da imagem Após seis anos, biblioteca histórica é reaberta em Feira de Santana
-

A Biblioteca Municipal Arnold Ferreira da Silva foi reaberta nesta semana em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia, após permanecer fechada por seis anos para obras de reforma e modernização.

Localizada na Rua Geminiano Costa, no centro da cidade, a biblioteca funciona no mesmo endereço desde 1962 e passou pela primeira requalificação estrutural desde a inauguração.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O projeto incluiu melhorias nas instalações elétricas e hidráulicas, pintura completa do prédio, troca de janelas, aquisição de novos móveis, criação de mais salas de leitura e climatização de todos os ambientes.

Leia Também:

Lei reforça cuidados com saúde de meninos em Feira de Santana
Primeira horta sustentável é entregue em Feira de Santana
Caso de meningite bacteriana é confirmado em Feira de Santana

Além da reforma estrutural, a biblioteca passa a oferecer acesso a um acervo físico e digital com cerca de 15 mil títulos, entre e-books, audiolivros, livros e documentos disponibilizados por mais de 70 editoras.

Para usar o serviço, é necessário realizar um cadastro no aplicativo ou no site da biblioteca.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acervo digital Bahia Biblioteca Pública Cultura Educação Equipamentos Públicos feira de santana leitura patrimônio cultural

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

"Para quê turista duro?": vereador defende taxa de acesso a cidade da Chapada Diamantina

Play

Influenciador baiano é baleado durante festa paredão na Bahia

Play

Vereadores se envolvem em briga durante festa no mar

Play

Prefeito promete Calcinha Preta, entrega samba e revolta população

x