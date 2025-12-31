Após seis anos, biblioteca histórica é reaberta em Feira de Santana

- Foto: Divulgação/Washington Nery

A Biblioteca Municipal Arnold Ferreira da Silva foi reaberta nesta semana em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia, após permanecer fechada por seis anos para obras de reforma e modernização.

Localizada na Rua Geminiano Costa, no centro da cidade, a biblioteca funciona no mesmo endereço desde 1962 e passou pela primeira requalificação estrutural desde a inauguração.

O projeto incluiu melhorias nas instalações elétricas e hidráulicas, pintura completa do prédio, troca de janelas, aquisição de novos móveis, criação de mais salas de leitura e climatização de todos os ambientes.

Além da reforma estrutural, a biblioteca passa a oferecer acesso a um acervo físico e digital com cerca de 15 mil títulos, entre e-books, audiolivros, livros e documentos disponibilizados por mais de 70 editoras.

Para usar o serviço, é necessário realizar um cadastro no aplicativo ou no site da biblioteca.