Aposta da Bahia acerta a quina e fatura R$ 4 milhões

Dezenas sorteadas no Espaço da Sorte foram 11-41-51-78-79

Redação

Por Redação

24/09/2025 - 7:13 h
Prêmio para o próximo sorteio está estimado em R$ 5 milhões
Prêmio para o próximo sorteio está estimado em R$ 5 milhões -

O sorteio da quina da Caixa Econômica Federal realizado na terça-feira, 23, no Espaço da Sorte, em São Paulo, deixou uma aposta feita na Bahia vencedora.

O bilhete preenchido na Lotérica Sento Sé, na cidade de Bom Jesus da Lapa, acertou as dezenas 11-41-51-78-79 e faturou R$ 4,4 milhões. O bilhete foi de um bolão com quatro cotas. O valor total do prêmio é de R$4.499.272,52.

O prêmio para o próximo sorteio está estimado em R$ 5 milhões e o sorteio acontece nesta quarta-feira, 24.

