Aposta da Bahia fatura R$ 108 mil na Mega-Sena | A TARDE

Um grupo de sete pessoas, em Feira de Santana, apostou na Mega-Sena e cravou cinco números do concurso. Os sortudos garantiram um prêmio de R$ 108 mil.

Dividido igualmente entre os apostadores, cada um receberá R$ 15 mil. Os números sorteados foram 09, 10, 11, 25, 46 e 48.

Nenhum outro jogador do estado conseguiu acertar os cinco números, resultando no acúmulo do prêmio principal. O próximo sorteio, estimado em R$ 40 milhões, está marcado para quinta-feira, 9.

