Aposta de R$ 3,50 virou R$ 6 milhões em cidade da Bahia

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Aposta mínima garante R$ 6 milhões a baiano - Foto: TÂNIA RÊGO/AGÊNCIA BRASIL

Um simples jogo de R$ 3,50 foi o suficiente para mudar completamente a vida de um morador de Wenceslau Guimarães, no Baixo Sul da Bahia. Em um sorteio realizado na noite da última terça-feira, 14, ele acertou todas as 15 dezenas da Lotofácil e garantiu nada menos que R$ 6 milhões.

A bolada, no entanto, não veio sozinha. O prêmio principal, que somava R$ 13 milhões, será dividido com outro apostador da cidade de Ipuaçu-SC.

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Aposta simples, resultado gigante

O detalhe que mais chama atenção é a simplicidade do jogo vencedor. O bilhete seguiu o formato mínimo da Lotofácil, com apenas 15 números marcados — exatamente o necessário para disputar o prêmio principal.

Mesmo com a aposta mais básica possível, o resultado foi suficiente para transformar um valor pequeno em uma quantia milionária.

O jogo foi feito pelos canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal.

As dezenas sorteadas foram: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 12, 14, 15, 19, 21, 23 e 24.

Entenda como funciona a Lotofácil



Na Lotofácil, o apostador pode escolher entre 15 e 20 números, dentre um total de 25 disponíveis no volante. Os prêmios são distribuídos para quem acerta entre 11 e 15 dezenas, variando conforme a quantidade de acertos.

Também existem opções como a “Surpresinha”, em que o sistema escolhe os números automaticamente, e a “Teimosinha”, que permite repetir a mesma aposta em concursos consecutivos.

Atualmente, a aposta mínima custa R$ 3,50.

Como retirar o prêmio

O resgate do valor depende do montante ganho. Quantias menores podem ser retiradas em casas lotéricas, enquanto prêmios acima de R$ 2.259,20 devem ser pagos exclusivamente em agências da Caixa, mediante apresentação de documento oficial com CPF e o bilhete premiado.

Já valores iguais ou superiores a R$ 10 mil são liberados no prazo mínimo de dois dias úteis após a solicitação.

Para apostas feitas online, também existe a possibilidade de transferência digital, respeitando os limites definidos.

O ganhador tem até 90 dias, a partir da data do sorteio, para fazer o saque. Caso o prazo não seja cumprido, o valor é repassado ao Tesouro Nacional e direcionado ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).