Apreensão de drogas de facção soma mais de 2,5 toneladas; saiba qual | A TARDE

Na noite de terça-feira, 21, policiais do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), desarticularam mais um laboratório de refino de drogas. Desta vez, o esquema estava sendo feito em uma casa de veraneio, na Praia de Ipitanga, em Salvador. A apreensão ainda levou os agentes a descobrir um apartamento de luxo não muito longe dali, no município de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.



De acordo com o diretor do DEIC, delegado Thomas Galdino, desde a descoberta de cerca de uma tonelada de drogas em um hotel de luxo na Avenida Tancredo Neves, em Salvador, e em uma casa dentro num condomínio de alto padrão, no bairro de Jauá, em Camaçari, a polícia acumula mais de 2,5 toneladas de drogas que, segundo apurações do Portal A TARDE, pertencem à facção denominada 'Bonde do Maluco' (BDM).

"Nos últimos 30 dias nós conseguimos desvendar e apreender cerca de duas toneladas e meias de drogas, dois laboratórios e três repostos de entorpecentes, todos relacionados a esses indivíduos que nós estamos investigando", disse a autoridade durante a coletiva realizada na manhã desta quarta-feira, 22, na sede do complexo da Polícia Civil, no bairro de Itapuã.

"As investigações com certeza irão continuar e com certeza também nós iremos identificar e prender mais indivíduos relacionados a essa prática criminosa. O modo como nós chegamos até estes indivíduos é que faz parte de uma investigação que é sigilosa e não podemos estar divulgando", completou



Modus Operandi

Ainda durante a coletiva, o titular da Delegacia de Repressão a Furto e Roubo de Veículos, Leandro Acácio, revelou que a prática que os criminosos utilizam de veículo roubados para realizar as entregas das mercadorias.

"A gente está com a determinação da Secretaria de Sobrança Pública, da nossa delegada geral e do diretor do DIEC para que intensifiquemos as ações de combate de carros roubados, furtos roubados de veículos na capital e região metropolitana. Nessas ações é importante frisar que o veículo ele acaba sendo um meio utilizado para a prática de diversos outros crimes, entre eles transporte e distribuição de drogas. Então a partir das investigações, a partir do acompanhamento que a gente vem fazendo dessa quadrilha, a gente vem conseguindo arrecadar, aprender materiais como esse aqui. Como o diretor já fez mais de duas drogas, três laboratórios em 30 dias", disse.

No caso do apartamento de luxo localizado na Av. Tancredo Neves, a descoberta se deu graças a um veículo roubado e que teria sido usado em um caso de homicídio em Feira de Santana. A apreensão desencadeou as demais ações.

Clientela com poder aquisitivo alto

Durante a coletiva, o delegado Galdino ainda salientou que os locais onde as drogas foram encontradas revelam um perfil especifico de clientes, além de uma estratégia para passar despercebido.

"O próprio material que eles estão comercializando, que é um tipo de droga mais refinada, mais cara e, provavelmente, utilizada por pessoas que tem um maior poder aquisitivo, revela um perfil. Além disso, eles se utilizam destes locais, como foi possível perceber, para poder despistar e continuar despercebido praticando essas modalidades de tráfico", revelou.

Apreensão

* mil munições;

* pacotes com maconha;

* porções de cocaína;

* maquinário para a produção e pesagem das drogas.