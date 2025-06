Arena Fonte Nova terá iluminação lilás em alerta sobre teste do pezinho

Arena Fonte Nova terá iluminação especial para alertar sobre o Teste do Pezinho - Foto: Divulgação / Foto: San Júnior

A Arena Fonte Nova terá uma iluminação especial na cor lilás a partir desta sexta-feira, 6, como parte da campanha Junho Lilás, que visa conscientizar a população sobre a importância do teste do pezinho. A ação é fruto de uma parceria com a Apae Salvador, instituição referência em triagem neonatal no estado.

A iniciativa destaca o papel essencial do exame, realizado gratuitamente pelo SUS entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê, na detecção precoce de doenças genéticas e metabólicas.

Com uma simples coleta de sangue, o teste pode identificar condições como Fenilcetonúria, Hipotireoidismo Congênito, Doença Falciforme, Fibrose Cística, entre outras.

"A Casa de Apostas Arena Fonte Nova tem compromisso com causas que impactam positivamente a vida das pessoas. Iluminar nosso estádio de lilás é uma forma simbólica e importante no apoio à conscientização sobre o teste do pezinho", afirmou Alexandre Gonzaga, presidente da Arena.



Já o presidente da Apae Salvador, Derval Evangelista, destacou a relevância da ação para alcançar mais famílias.

"O apoio de instituições como a Arena Fonte Nova é essencial para ampliarmos a visibilidade do Junho Lilás. O teste do pezinho pode mudar o destino de um bebê por meio do diagnóstico precoce de doenças graves", disse.

O teste do pezinho é obrigatório no Brasil e está disponível em todas as maternidades e unidades básicas de saúde. A campanha tem o objetivo de reforçar a informação e aumentar a cobertura do exame, essencial para garantir qualidade de vida desde os primeiros dias.