Ataque em colégio: governador decreta luto de três dias na Bahia

O governador Jerônimo Rodrigues decretou nesta sexta-feira, 18, luto oficial de três dias na Bahia pelas mortes dos quatro adolescentes em um colégio no município de Heliópolis. A medida foi anunciada em edição suplementar do Diário Oficial do Estado (DOE).

"A medida expressa consternação e solidariedade aos familiares, amigos, comunidade escolar e toda a população da cidade e baiana", diz o governo.

Os jovens, que tinham entre 14 e 15 anos, eram estudantes do Colégio Municipal Dom Pedro I, localizado no povoado de Serra dos Correias.

Mais cedo, em publicação nas redes sociais, o governador já havia lamentado as mortes e informado que determinou celeridade na apuração do caso.

A Secretaria de Educação do Estado (SEC) enviou três psicólogos do Programa de Valorização à Saúde do Professor, para dar assistência e apoiar a comunidade escolar em Heliópolis.

O caso

Segundo a SSP-BA, o aluno, identificado como Samuel Santana Andrade, de 14 anos, invadiu o colégio e disparou com um revólver calibre 38. Na sequência, ele tirou a própria vida.

Os outros três adolescentes foram identificados como Jonathan Gama dos Santos, Adriele Vitória Silva Ferreira e Fernanda Sousa Gama, todos como 15 anos.

As Polícias Militar, Civil e Técnica foram ao colégio e tomaram todas as medidas relacionadas à preservação do local, coleta de indícios, perícia e remoção das vitimas.