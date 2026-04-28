REDA
Bahia abre seleção com 22 vagas e salário de quase R$ 4 mil
Oportunidades são destinadas a cinco áreas de nível superior
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A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb) abriu um processo seletivo com 22 vagas para contratação temporária de profissionais por meio do Regime Especial de Direito Administrativo (Reda).
As oportunidades são destinadas a candidatos de nível superior nas seguintes áreas:
- Administração
- Ciências Contábeis
- Ciências Econômicas
- Psicologia
- Jornalismo
A remuneração é de R$ 3.810,36, acrescidos de auxílio, para uma jornada de 40 horas semanais.
O contrato terá duração de 36 meses, podendo ser prorrogado por igual período.
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As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site seleção.ba.gov.br, no período de 30 de abril a 7 de maio.
O resultado final está previsto para o dia 19 de junho de 2026, e os candidatos aprovados irão atuar na sede da Fapesb, em Salvador.
O edital completo e outras informações estão disponíveis no site oficial da Fundação.
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