HOME > BAHIA
BAHIA

Bahia adere programas de câmeras corporais para as forças de segurança

Ato foi oficializado nesta quarta-feira no Centro de Operações e Inteligência

Redação

Por Redação

15/10/2025 - 11:53 h
SSP-BA já implantou as câmeras corporais em 23 unidades
Foi oficializado nesta quarta-feira (15) a adesão a dois programas nacionais de segurança pública pelo governo da Bahia. Tratam-se dos programas do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP): o Projeto Nacional de Câmeras Corporais e o Projeto Nacional de Qualificação do Uso da Força.

O ato aconteceu no Centro de Operações e Inteligência (COI), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador, que teve a presença do vice-governador Geraldo Júnior, do secretário nacional de Segurança Pública, Mário Luiz Sarrubbo, e do secretário da Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner.

Leia Também:

SSP instaura apuração rigorosa sobre uso de câmeras corporais na Bahia
MP cobra uso de câmeras corporais por policiais na Bahia
PMs de 10 novas unidades começam a usar câmeras corporais na Bahia
Mais de 10 unidades da PM-BA passam a usar câmeras corporais

“Este é um exemplo de que fazemos segurança pública com investimento, integração das forças e respeito aos direitos humanos. Ao aderir aos programas nacionais, reafirmamos o compromisso com uma política baseada na cidadania e na valorização da vida”, disse Geraldo Júnior.

A SSP-BA já havia iniciado a implantação das câmeras corporais, atualmente em uso em 23 unidades operacionais. Com a adesão aos programas nacionais, o projeto ganha maior alcance técnico e institucional. “As câmeras corporais são instrumentos de proteção, transparência e qualificação da atividade policial. O alinhamento com o Governo Federal nos permite expandir a tecnologia com estrutura e segurança em todas as forças da Bahia”, destacou o secretário Marcelo Werner.

Reforço na estrutura das forças policiais

Durante o evento, o governo também realizou a entrega de 1.073 kits de armas de incapacitação neuromuscular (tasers), 23.629 espargidores de agente pimenta e 24 veículos para a Polícia Civil da Bahia (PC-BA), com investimento total de R$ 6,8 milhões.

Tags:

Bahia Câmeras corporais. forças de segurança

