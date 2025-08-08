BAHIA
Mais de 10 unidades da PM-BA passam a usar câmeras corporais
Com essa adição, o número de Batalhões e Companhias com câmeras corporais sobe para 23
Por Redação
Mais de 10 unidades da Polícia Militar, de Salvador e da região metropolitana de Salvador, RMS, começaram a utilizar as Câmeras Corporais Operacionais (CCOs), a partir desta sexta-feira, 08.
De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, SSP-BA, a ferramenta estará disponível pelos militares da:
- 16ª CIPM/Comércio;
- 18ª CIPM/Periperi;
- 19ª CIPM/Paripe;
- 26ª CIPM/Brotas;
- 41ª CIPM/Federação;
- 50ª CIPM/Sete de Abril;
- 58ª CIPM/Cosme de Farias;
- 81ª CIPM/Itinga - em Lauro de Freitas;
- 12° Batalhão em Camaçari;
- 22° Batalhão em Cajazeiras.
Além da Polícia Militar, outra organização que fará uso das câmeras corporais é a Polícias Civil e Técnica, durante cumprimentos de mandados e perícias em locais de crimes.
Já o Corpo de Bombeiros, passa por uma capacitação para o emprego das câmeras. Por não utilizarem o colete balístico, a corporação busca formas de adaptar a tecnologia no fardamento atual.
