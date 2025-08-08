Mais de 10 unidades da PM-BA passam a usar câmeras corporais

Câmeras corporais chegam para mais 10 unidades da PM-BA - Foto: Divulgação | Rafael Rodrigues / SSP

Mais de 10 unidades da Polícia Militar, de Salvador e da região metropolitana de Salvador, RMS, começaram a utilizar as Câmeras Corporais Operacionais (CCOs), a partir desta sexta-feira, 08.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, SSP-BA, a ferramenta estará disponível pelos militares da:

16ª CIPM/Comércio;

18ª CIPM/Periperi;

19ª CIPM/Paripe;

26ª CIPM/Brotas;

41ª CIPM/Federação;

50ª CIPM/Sete de Abril;

58ª CIPM/Cosme de Farias;

81ª CIPM/Itinga - em Lauro de Freitas;

12° Batalhão em Camaçari;

22° Batalhão em Cajazeiras.

Além da Polícia Militar, outra organização que fará uso das câmeras corporais é a Polícias Civil e Técnica, durante cumprimentos de mandados e perícias em locais de crimes.

Já o Corpo de Bombeiros, passa por uma capacitação para o emprego das câmeras. Por não utilizarem o colete balístico, a corporação busca formas de adaptar a tecnologia no fardamento atual.