BAHIA

Mais de 10 unidades da PM-BA passam a usar câmeras corporais

Com essa adição, o número de Batalhões e Companhias com câmeras corporais sobe para 23

Por Redação

08/08/2025 - 18:13 h | Atualizada em 08/08/2025 - 18:56
Câmeras corporais chegam para mais 10 unidades da PM-BA
Câmeras corporais chegam para mais 10 unidades da PM-BA -

Mais de 10 unidades da Polícia Militar, de Salvador e da região metropolitana de Salvador, RMS, começaram a utilizar as Câmeras Corporais Operacionais (CCOs), a partir desta sexta-feira, 08.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, SSP-BA, a ferramenta estará disponível pelos militares da:

  • 16ª CIPM/Comércio;
  • 18ª CIPM/Periperi;
  • 19ª CIPM/Paripe;
  • 26ª CIPM/Brotas;
  • 41ª CIPM/Federação;
  • 50ª CIPM/Sete de Abril;
  • 58ª CIPM/Cosme de Farias;
  • 81ª CIPM/Itinga - em Lauro de Freitas;
  • 12° Batalhão em Camaçari;
  • 22° Batalhão em Cajazeiras.

Além da Polícia Militar, outra organização que fará uso das câmeras corporais é a Polícias Civil e Técnica, durante cumprimentos de mandados e perícias em locais de crimes.

Já o Corpo de Bombeiros, passa por uma capacitação para o emprego das câmeras. Por não utilizarem o colete balístico, a corporação busca formas de adaptar a tecnologia no fardamento atual.

x