"Não ama o filho, mas ama o Bahia": homem só paga pensão após proibição de ir a jogos

Uma situação inusitada chamou a atenção nesta semana em Salvador. Um torcedor do Esporte Clube Bahia só aceitou a decisão judicial para quitar dívidas de pensão alimentícia depois ser proibido pela Justiça de frequentar os jogos do clube.

O homem já havia sido preso duas vezes por não pagar pensão alimentícia e seguiu relutante em acertar um acordo judicial. Somente a proibição de ver jogos do Bahia no estádio motivou o torcedor a mudar sua postura.

O caso foi revelado pelo advogado André Andrade, pós-graduado em Direito de Família, durante entrevista ao Jornal da Manhã, da TV Bahia.

Ao Portal A TARDE, André Andrade detalhou o inusitado caso. De acordo com ele, o pedido foi da mãe da criança e o juiz aplicou a proibição. A sentença aconteceu em 2024.

A decisão consistia em obrigar o homem a se apresentar quatro horas antes em uma delegacia em dias de jogos do Bahia em Salvador, permanecendo lá até o final da partida. A situação foi incômoda ao torcedor, que finalmente decidiu pagar a pensão alimentícia.

Decisão judicial é incomum?

O advogado André Andrade, Mestre em Família na Sociedade Contemporânea e pós-graduado em Direito de Família e Sucessões, explicou que a Justiça pode cobrar o pagamento da pensão alimentícia de duas formas: prisão ou penhora.

Mas e se esse pai não paga essa pensão mesmo assim? Segundo o advogado, no novo Código de Processo Civil existem as chamadas "medidas atípicas de execução", que existem para constranger esse devedor a pagar a dívida de pensão alimentícia.

"Geralmente o mais comum é bloquear cartão de crédito, pedir suspensão de CNH ou reter o passaporte", diz André Andrade.

"Só que a Bahia é especial, ela traz precedentes interessantes", brincou Andrade antes de relatar o incomum caso em que o homem foi proibido de ir a jogos do Bahia. "O que essa mãe pediu? Ela disse 'olha, ele não ama tanto o filho, mas o Bahia ele ama'.

