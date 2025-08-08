Copa do Brasil: veja quando o Bahia saberá quem enfrenta nas quartas

O Bahia está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil 2025. A CBF fará o sorteio dos confrontos e do chaveamento no dia 12 de agosto. Veja as datas e os valores de premiação. - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

A Copa do Brasil 2025 está afunilando, e, dos 92 clubes que iniciaram a competição, restam apenas oito. Nesta quinta-feira, 7, o torneio conheceu seus dois últimos classificados para as quartas de final: Vasco e Cruzeiro. As equipes se juntam a Bahia, Atlético-MG, Botafogo, Corinthians, Athletico-PR e Fluminense nesta fase do certame.

Com todas as vagas definidas, a torcida azul, vermelha e branca anseia pela definição do duelo nas quartas de final. E é aí que surge a dúvida: quando o Bahia conhecerá seu adversário? A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizará um evento na sede da entidade na próxima terça-feira, 12 de agosto, a partir das 10h, para definir os confrontos.

Para o sorteio, não haverá nenhum tipo de bloqueio ou divisão por potes — ou seja, qualquer um dos times pode enfrentar o Esquadrão nas quartas de final da Copa do Brasil. O evento também definirá o chaveamento completo do torneio até a grande final.

Veja as próximas datas da Copa do Brasil 2025:

Sorteio das quartas de final: terça-feira, 12 de agosto

Quartas de final: 27 de agosto e 11 de setembro

Semifinais: 5 e 19 de outubro

Finais: 2 e 9 de novembro

Vale destacar que o Bahia faturou cerca de R$ 4.740.750,00 por ter se classificado entre os oito melhores da competição. No total, o time comandado pelo técnico Rogério Ceni já acumula aproximadamente R$ 10.694.250,00 em premiações ao longo da Copa do Brasil.

Confira os valores por fase na Copa do Brasil 2025:

Quartas de final:

Grupo I (Série A): R$ 4.740.750

Grupo II (Série B): R$ 4.740.750

Grupo III (Séries C, D e outros): R$ 4.740.750

Semifinal:

Grupo I (Série A): R$ 9.922.500

Grupo II (Série B): R$ 9.922.500

Grupo III (Séries C, D e outros): R$ 9.922.500

Final – Vice-campeão:

Grupo I (Série A): R$ 33.075.000

Grupo II (Série B): R$ 33.075.000

Grupo III (Séries C, D e outros): R$ 33.075.000

Final – Campeão: