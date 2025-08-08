QUARTAS DE FINAL
Copa do Brasil: veja quando o Bahia saberá quem enfrenta nas quartas
Com os oito classificados definidos, CBF marca sorteio que revelará os confrontos e o caminho até a final do torneio
Por Téo Mazzoni
A Copa do Brasil 2025 está afunilando, e, dos 92 clubes que iniciaram a competição, restam apenas oito. Nesta quinta-feira, 7, o torneio conheceu seus dois últimos classificados para as quartas de final: Vasco e Cruzeiro. As equipes se juntam a Bahia, Atlético-MG, Botafogo, Corinthians, Athletico-PR e Fluminense nesta fase do certame.
Com todas as vagas definidas, a torcida azul, vermelha e branca anseia pela definição do duelo nas quartas de final. E é aí que surge a dúvida: quando o Bahia conhecerá seu adversário? A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizará um evento na sede da entidade na próxima terça-feira, 12 de agosto, a partir das 10h, para definir os confrontos.
Para o sorteio, não haverá nenhum tipo de bloqueio ou divisão por potes — ou seja, qualquer um dos times pode enfrentar o Esquadrão nas quartas de final da Copa do Brasil. O evento também definirá o chaveamento completo do torneio até a grande final.
Veja as próximas datas da Copa do Brasil 2025:
- Sorteio das quartas de final: terça-feira, 12 de agosto
- Quartas de final: 27 de agosto e 11 de setembro
- Semifinais: 5 e 19 de outubro
- Finais: 2 e 9 de novembro
Leia Também:
Vale destacar que o Bahia faturou cerca de R$ 4.740.750,00 por ter se classificado entre os oito melhores da competição. No total, o time comandado pelo técnico Rogério Ceni já acumula aproximadamente R$ 10.694.250,00 em premiações ao longo da Copa do Brasil.
Confira os valores por fase na Copa do Brasil 2025:
Quartas de final:
- Grupo I (Série A): R$ 4.740.750
- Grupo II (Série B): R$ 4.740.750
- Grupo III (Séries C, D e outros): R$ 4.740.750
Semifinal:
- Grupo I (Série A): R$ 9.922.500
- Grupo II (Série B): R$ 9.922.500
- Grupo III (Séries C, D e outros): R$ 9.922.500
Final – Vice-campeão:
- Grupo I (Série A): R$ 33.075.000
- Grupo II (Série B): R$ 33.075.000
- Grupo III (Séries C, D e outros): R$ 33.075.000
Final – Campeão:
- Grupo I (Série A): R$ 77.175.000
- Grupo II (Série B): R$ 77.175.000
- Grupo III (Séries C, D e outros): R$ 77.175.000
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes