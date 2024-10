Bahia apresenta maiores reduções de mortes violentas em 12 anos

Estado apresenta reduções expressivas na violência - Foto: Ascom / PC

Os meses de maio, junho, julho e agosto de 2024 tiveram os menores índices de mortes violentas na Bahia de toda a série histórica das estatísticas. Comparando os dados que são consolidados mensalmente, desde o ano de 2012, o estado apresenta reduções expressivas e chegou ao menor patamar de cada um dos meses em mais de uma década. Em relação ao mesmo período de 2023 (janeiro a agosto), a diminuição de mortes violentas no estado é de 15,6%.

Para o secretário de Segurança Pública do Estado, Marcelo Werner, os números são resultado do trabalho ininterrupto das forças de segurança do estado, que atuam de forma sistemática no combate às organizações criminosas. “O nosso trabalho é pautado na integração das Forças Estaduais e Federais, no fortalecimento das ações de inteligência e no investimento, com a contratação de novos policiais e aquisição de equipamentos”, enfatizou.

Somente este ano, já foram encontrados 80 líderes de facções e 55 fuzis apreendidos. O total de armas retiradas de circulação pelas polícias é de quase quatro mil, com uma média de 16 armas apreendidas por dia. Além das armas, até o final de agosto a SSP contabilizou a apreensão de 6,8 toneladas de drogas, desarticulando ainda 15 laboratórios de produção de entorpecentes.

Mais avanços

As reduções nas estatísticas em 2024 não se restringem às mortes violentas. Os roubos a ônibus diminuíram 34% na comparação com os oito primeiros meses de 2023, e no mesmo período a redução de roubos de veículos no estado foi de 16%. Os ataques a bancos têm a maior redução do período, com queda de 75%.