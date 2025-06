Bahia bate recorde de adolescentes baleados em um mês

Os dados compõem o quinto relatório mensal de 2025 - Foto: Ilustrativa / Divulgação PM

Dez adolescentes foram baleados em Salvador e região metropolitana no mês de maio, de acordo com levantamento do Instituto Fogo Cruzado. Este é o maior número de adolescentes atingidos por armas de fogo já registrado pelo instituto em um mês na Bahia.

Segundo o instituto, os dados compõem o quinto relatório mensal de 2025, que aponta 137 tiroteios com 122 mortos e 28 feridos. Entre os dez adolescentes baleados, sete foram atingidos em Salvador (três mortos e quatro feridos), dois em Lauro de Freitas (feridos) e um, morto, no município de Camaçari.

Na noite de 18 de maio, Ryan Gabriel Ferreira Santos, de 17 anos, foi morto durante uma disputa entre grupos armados na Rua João Paulo II, localidade de Alagados, bairro do Uruguai, em Salvador. Além dele, outras três pessoas foram atingidas no ataque a tiros, entre elas, outros dois adolescentes de 15 e 17 anos.

Para Tailane Muniz, coordenadora regional do Instituto Fogo Cruzado na Bahia, “É sintomático que nossas vítimas sejam cada vez mais jovens. Se não há política de proteção da população, os mais vulneráveis estarão nessa estatística, inevitavelmente. O que é preocupante, sobretudo porque este mesmo grupo etário deveria ser prioridade no quesito garantia de direitos”.

Confira o número de tiroteios, mortos e feridos na Bahia:

● Salvador: 96 tiroteios, 78 mortos e 21 feridos

● Camaçari: 13 tiroteios, 15 mortos e 4 feridos

● Lauro de Freitas: 10 tiroteios, 12 mortos e 2 feridos

● Dias D'ávila: 5 tiroteios e 7 mortos

● Simões Filho: 4 tiroteios, 1 morto e 1 ferido

● Vera Cruz: 3 tiroteios e 3 mortos

● Candeias: 2 tiroteios e 2 mortos

● Itaparica: 1 tiroteio e 1 morto

● Mata de São João: 1 tiroteio e 1 morto

● São Francisco do Conde: 1 tiroteio e 1 morto

● São Sebastião do Passé: 1 tiroteio e 1 morto

Entre os bairros mais afetados pela violência armada no mês de maio, estão:

● Rio Sena (Salvador): 4 tiroteios, 3 mortos e 1 ferido

● Centro (Lauro de Freitas): 3 tiroteios e 5 mortos

● Águas Claras (Salvador): 3 tiroteios e 3 mortos

● Beiru/Tancredo Neves (Salvador): 3 tiroteios e 3 mortos

● Brotas (Salvador): 3 tiroteios e 4 mortos

● Vera Cruz (Salvador): 3 tiroteios e 3 mortos

● Nordeste de Amaralina (Salvador): 3 tiroteios e 2 mortos