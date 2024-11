Bahia Beer 2024 acontece de 15 a 17 de novembro; confira programação

Bahia Beer vai para sua segunda edição. - Foto: Reprodução | Teatro do Sesc Alagoinhas

Nos dias 15 a 17 de novembro, a segunda edição do Bahia Beer vai acontecer no Teatro do Sesc em Alagoinhas. Nesses dias, o maior concurso de cervejas da América Latina, o Brazilian Internacional Beer Awards (BBA), vai conhecer seu vencedor.

Leia mais:

>> Samba de Quinta anuncia edição especial para véspera do feriado

>> Luciana Villas Boas assume diretoria da Abrape Bahia

O Congresso Internacional da Cerveja, Conib, ocorrerá nos dias 15 e 16, de 10h às 17h30. Palestrantes internacionais de países como Estados Unidos, Itália, Alemanha, Inglaterra, Holanda, Singapura e Brasil estarão presentes.

Já a premiação do BBA e do concurso Cerveja no Prato, com a presença de chefs renomados, acontecem no dia 16, sábado, a partir das 18h.

Além disso, haverá ações surpresas no decorrer dos eventos. Inclusive uma super novidade: um encontro de cervejas artesanais da região como também de marcas nacionais.

“O intuito é abranger o mercado cervejeiro na região e trazer novas experiências. O encontro será aberto ao público com entrada gratuita. Apenas os valores de cada cerveja consumida deverá ser paga no local”, explica Develon, presidente da Sol Eventos. O encontro de cervejas artesanais, acontece nos dias 15 e 16, entre 11h e 22h.

E para completar, o Cerveja Folia levará para a avenida Joseph Wagner muita animação nos dias 15, 16 e 17, com atrações como Psirico, The Play, Kara Karamba, Caffé Pitta e muito mais.

Os eventos são uma realização da Sol Eventos e Secretaria do Estado de Turismo do Estado da Bahia, com o apoio da Prefeitura de Alagoinhas. O concurso internacional de cervejas, Brazilian International Beer Awards (BBA), conta também com o patrocínio do Sebrae, o concurso Gastronômio Cerveja no Prato com o apoio da Abrasel e Comprove Consultoria.