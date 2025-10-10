Bahia Beer Festival consolida estado na rota da cultura cervejeira

No corpo de jurados, profissionais renomados como o chef Erick Jacquin - Foto: Divulgação

Reconhecida por lei como capital estadual da cerveja, Alagoinhas se prepara na espera da terceira edição Bahia Beer Festival, evento que vem se firmando como um dos mais importantes do país.

O Bahia Beer 2025 vai ser realizado entre 7 e 9 de novembro, na Praça Mário Laerte. O evento é uma realização conjunta da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), Prefeitura de Alagoinhas, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e da Sol Entretenimento.

Na 3ª edição, o festival reúne produtores, chefs, especialistas e apaixonados pela bebida de diferentes estados brasileiros e de diversos países, reforçando o papel da Bahia como referência no universo da cerveja e no turismo gastronômico.

Entre os destaques da programação está o Concurso Cerveja no Prato, que une o universo da gastronomia à criatividade da cervejaria artesanal. A competição tem no corpo de jurados profissionais renomados como o chef Erick Jacquin, reconhecido pelo trabalho em programas de gastronomia na TV e pela trajetória premiada na culinária internacional.

Ao lado de outros grandes nomes, como Antonio Maiolica, Jacquin vai avaliar pratos que exploram combinações inovadoras entre sabores e estilos de cerveja. Chefs de todo o país, que queiram participar do concurso, podem se inscrever até este domingo, 12, no site bahiabeerfestival.com.br.

Outra atração imperdível do Bahia Beer é o Concurso Internacional Brasileiro de Cervejas (BBA), já consolidado como o maior da América Latina. O BBA vai premiar as melhores cervejas e cervejarias do mundo, inserindo o Brasil – e especialmente a Bahia – no circuito global das grandes competições cervejeiras. O corpo de júri reúne especialistas do Brasil, República Tcheca, Peru, Suécia, País de Gales, Estados Unidos, Alemanha, Itália, Portugal, Colômbia, África do Sul, Argentina, Bulgária e China.