BAHIA
BAHIA

Inmet alerta! Bahia deve ter chuva acima da média em festas do final de ano

A projeção climática foi divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

28/11/2025 - 11:55 h | Atualizada em 28/11/2025 - 12:08
Inmet projeta um dezembro mais chuvoso
Inmet projeta um dezembro mais chuvoso -

O fim de ano na Bahia promete ser mais úmido do que o habitual. A previsão climática do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para dezembro de 2025, divulgada nesta quinta-feira, 27, indica chuva acima da média em boa parte do Nordeste, com destaque especial para Bahia e Piauí, que devem registrar os maiores acumulados do mês.

Para todo o território baiano, o Inmet projeta um dezembro mais chuvoso, com precipitações acima da climatologia histórica. A tendência favorece a reposição da umidade do solo em áreas agrícolas, de pecuária e nos mananciais que abastecem diferentes regiões do estado.

Nos estados vizinhos, os volumes devem ficar dentro do esperado para o período, mantendo o padrão típico de final de ano. A única exceção no Nordeste será o norte do Maranhão, onde há previsão de chuva abaixo da média, cenário que pode prejudicar pequenos produtores que dependem de precipitações regulares para a lavoura.

O instituto ressalta, no entanto, que esse comportamento mais seco será localizado e não representa a tendência predominante da região, que será de regularidade e aumento das chuvas.

Calor segue predominante

Mesmo com o aumento das precipitações, o Nordeste deve enfrentar temperaturas acima da média em dezembro. O Inmet prevê calor mais intenso em todos os estados, com desvios que podem chegar a 1°C acima do normal, sobretudo no sul do Piauí, onde as médias podem superar 27°C.

Nas áreas litorâneas, inclusive na faixa costeira baiana, as temperaturas devem variar entre 25°C e 27°C ao longo do mês, mantendo o clima quente característico do verão, agora acompanhado de mais chuva.

Bahia Chuvas clima Nordeste previsão do tempo temperaturas

x