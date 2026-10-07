Bahia é o 3º estado com mais praias de excelência e preservação ambiental

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A Bahia conquistou a terceira posição nacional em número de praias com a certificação internacional Bandeira Azul, selo que atesta rigorosos padrões de qualidade da água, segurança e preservação ambiental.



Das sete praias certificadas na Bahia, quatro estão na Costa de Camaçari, sendo três em Guarajuba e uma em Itacimirim, consolidando a região como referência em turismo sustentável.

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Além delas, há mais duas em Ilha dos Frades e e uma em Mata de São João.

Confira as praias da Bahia com Bandeira Azul

Praia do Caribinho – Guarajuba, Camaçari – BA

Praia de Genipabu – Guarajuba, Camaçari – BA

Praia do Paraíso – Guarajuba, Camaçari – BA

Praia da Espera – Itacimirim, Camaçari – BA

Praia de Santo Antônio, Mata de São João – BA

Praia da Viração – Ilhas dos Frades, Salvador – BA

Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe – Ilha dos Frades, Salvador – BA

Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe - Foto: Divulgação/YouTube

A Bahia consolida sua posição entre os principais destinos de turismo sustentável do Brasil ao conquistar o terceiro lugar nacional em número de praias certificadas pelo programa internacional Bandeira Azul, ficando atrás apenas de Santa Catarina e do Rio de Janeiro.

Ao todo, a Bahia conta com sete praias certificadas com a Bandeira Azul, das quais quatro estão localizadas no município de Camaçari, na Costa de Camaçari, representando mais da metade das praias baianas reconhecidas internacionalmente.

Esse resultado coloca Camaçari na liderança entre os municípios do Nordeste em número de praias certificadas, reforçando sua importância no cenário nacional do turismo sustentável.

O grande destaque é Guarajuba, bairro localizado na Costa de Camaçari, no Litoral Norte da Bahia, que concentra três das quatro praias certificadas do município: Caribinho, Genipabu e Paraíso. A quarta é a Praia da Espera, situada em Itacimirim, também pertencente ao município de Camaçari.

A conquista posiciona Guarajuba entre os principais destinos brasileiros comprometidos com a qualidade ambiental, a preservação dos recursos naturais e a oferta de infraestrutura turística qualificada.

A Bandeira Azul é uma das mais importantes certificações ambientais internacionais, concedida a praias que atendem a rigorosos critérios de qualidade da água, gestão ambiental, educação ambiental, segurança, serviços e infraestrutura.

Mais do que um reconhecimento ambiental, a certificação representa um importante diferencial competitivo para o turismo baiano, ampliando a visibilidade nacional e internacional da Costa de Camaçari e fortalecendo o potencial de atração de turistas e investimentos.

O reconhecimento também contribui para valorizar o desenvolvimento econômico sustentável da região, estimulando investimentos em hotelaria, gastronomia, comércio, serviços e no mercado imobiliário.

Com quatro das sete praias Bandeira Azul da Bahia, Camaçari reafirma seu protagonismo no turismo sustentável do Nordeste. E Guarajuba, com três praias certificadas em um único bairro, consolida-se como um dos grandes destaques do litoral brasileiro, projetando a Costa de Camaçari como destino turístico de referência para o Brasil e para o mundo.