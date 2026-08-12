Bahia e outros estados podem sofrer com calor extremo nesta quarta

O novo veranico que passa a atuar sobre o Brasil deve espalhar o calor por uma área maior do país nos próximos dias e levar os termômetros para até 42°C em pontos de Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Pará, Maranhão e Piauí nesta quarta-feira, 12.

A previsão é de tardes cada vez mais quentes e secas, principalmente no Centro-Oeste e em partes do Norte, do Nordeste, do Sudeste e do Sul. Segundo o Climatempo, o episódio deve durar, inicialmente, até a próxima quarta-feira, 19.

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A área afetada vai se estender do norte e noroeste do Paraná a grande parte de São Paulo; passa pelo oeste de Minas Gerais; alcança todo o Centro-Oeste; e inclui ainda áreas do oeste da Bahia, sul do Piauí e do Maranhão, Tocantins, sul do Pará, Rondônia e sul do Amazonas.

A principal característica nessa faixa será uma sequência de tardes com temperaturas pelo menos 3°C acima da média de agosto. Em alguns pontos, a diferença pode chegar a 5°C em determinados dias.

Calor mais intenso

O calor mais intenso é esperado em Mato Grosso, Goiás e Tocantins; no sudeste do Pará; e em áreas do sul do Maranhão e do Piauí, onde os termômetros podem marcar entre 40°C e 42°C.

Em Mato Grosso do Sul, centro-oeste e norte de São Paulo; oeste de Minas Gerais; oeste da Bahia; Rondônia; e sul do Amazonas, as máximas podem ficar entre 36°C e 39°C.

A alta das temperaturas também pode fazer algumas capitais superarem as maiores marcas registradas em 2026.

Ainda de acordo com o Climatempo, Cuiabá (MT), Goiânia (GO), Brasília (DF), Campo Grande (MS), Palmas (TO), Porto Velho (RO) e Teresina (PI) estão entre as cidades que podem estabelecer novos recordes de calor durante o veranico.

Por que a temperatura vai aumentar

O aumento das temperaturas vai acontecer devido à presença de uma grande massa de ar seco e quente sobre o interior do Brasil. Ela dificulta a chegada do ar frio de origem polar e também reduz a formação de nuvens. Com mais horas de sol, o calor se acumula durante as tardes.

O tempo seco será outro ponto de atenção. Nesta quarta, o Inmet mantém avisos para baixa umidade em áreas do Centro-Oeste; do Norte; do Nordeste; e do Sudeste. Em pontos de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a umidade pode cair para níveis entre 12% e 20%.

Risco de propagação de incêndios

Importante alertar que a combinação de calor, ar seco e vento também aumenta as condições favoráveis à propagação de incêndios. As rajadas previstas para essas áreas ficam abaixo de 90 km/h: podem chegar a cerca de 50 km/h em uma extensa faixa do interior; e alcançar 70 km/h no norte do Tocantins e da Bahia e no leste do Piauí.

No Nordeste, o interior da Bahia; do Piauí; do Maranhão; e de outros estados continua quente e seco, mas a faixa litorânea terá chuva mais frequente. A maior atenção nesta quarta fica entre o litoral norte da Bahia e Sergipe, onde há risco de chuva forte e temporais.

A chuva também pode ganhar intensidade entre Pernambuco e Alagoas; no litoral e norte do Maranhão; e em áreas do Ceará. Na quinta-feira, 13, ela continua principalmente entre Bahia, Sergipe e o sul de Alagoas.

Além disso, os ventos mais fortes do Nordeste também permanecem abaixo de 90 km/h. As rajadas podem chegar aos 50 km/h em grande parte da região; e alcançar 70 km/h em pontos do interior da Bahia e do Piauí e no litoral do Rio Grande do Norte.

O que é veranico?

O veranico é um fenômeno climático que traz dias seguidos de sol forte, tempo seco e calor intenso durante o outono ou o inverno

Mesmo com o calor fora de época, o episódio é classificado como veranico, e não como onda de calor, porque as temperaturas mais altas não devem persistir com a mesma intensidade por pelo menos cinco dias. As madrugadas também ainda podem ser mais amenas.