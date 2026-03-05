SUSTENTABILIDADE
Bahia: edital oferece R$ 500 mil para projetos de clima e economia
Ideia é oferecer subsídios reais para decisões que moldarão o desenvolvimento do Brasil
Por Redação
O Instituto Clima e Sociedade (iCS), por meio do seu HUB de Economia e Clima, lança na próxima segunda-feira, 9, o edital “Clima na Economia: integrando a questão climática à agenda econômica”.
A iniciativa disponibilizará um total de R$ 2,5 milhões, com aportes de até R$ 500 mil por projeto. O objetivo é claro: transformar teses acadêmicas em ferramentas práticas para governos, investidores e empresas.
Segundo a coordenadora Sarah Irffi, a ideia é oferecer subsídios reais para decisões que moldarão o desenvolvimento do Brasil a longo prazo.
Quem pode participar?
O edital é exclusivo para pessoas jurídicas brasileiras, incluindo:
- Universidades públicas e institutos de pesquisa.
- Universidades privadas sem fins lucrativos (com foco em ciência e tecnologia).
- Organizações da Sociedade Civil (OSCs) com experiência comprovada em pesquisa aplicada.
Eixos temáticos
As propostas devem se encaixar em um dos quatro eixos estratégicos:
- Adaptação às mudanças climáticas: foco em resiliência de infraestrutura, gestão hídrica e saúde.
- Macroeconomia e meio ambiente: modelagem de choques climáticos sobre inflação e produtividade.
- Microeconomia e clima: impacto ambiental em estratégias empresariais e inovação.
- Finanças públicas e clima: tributação verde, reforma de subsídios e orçamento público.
As inscrições para a primeira etapa começam em 9 de março e vão até as 16h do dia 8 de abril de 2026. Os selecionados avançam para a segunda fase, com detalhamento do projeto previsto para o final de maio. Mais informações podem ser obtidas através do site HUB de Clima e Economia.
