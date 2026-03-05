Bahia: edital oferece R$ 500 mil para projetos de clima e economia

Siga o A TARDE no Google

O Instituto Clima e Sociedade (iCS), por meio do seu HUB de Economia e Clima, lança na próxima segunda-feira, 9, o edital “Clima na Economia: integrando a questão climática à agenda econômica”.

A iniciativa disponibilizará um total de R$ 2,5 milhões, com aportes de até R$ 500 mil por projeto. O objetivo é claro: transformar teses acadêmicas em ferramentas práticas para governos, investidores e empresas.

Segundo a coordenadora Sarah Irffi, a ideia é oferecer subsídios reais para decisões que moldarão o desenvolvimento do Brasil a longo prazo.

Quem pode participar?

O edital é exclusivo para pessoas jurídicas brasileiras, incluindo:

Universidades públicas e institutos de pesquisa.

Universidades privadas sem fins lucrativos (com foco em ciência e tecnologia).

Organizações da Sociedade Civil (OSCs) com experiência comprovada em pesquisa aplicada.

Eixos temáticos

As propostas devem se encaixar em um dos quatro eixos estratégicos:

Adaptação às mudanças climáticas: foco em resiliência de infraestrutura, gestão hídrica e saúde.

Macroeconomia e meio ambiente: modelagem de choques climáticos sobre inflação e produtividade.

Microeconomia e clima: impacto ambiental em estratégias empresariais e inovação.

Finanças públicas e clima: tributação verde, reforma de subsídios e orçamento público.

As inscrições para a primeira etapa começam em 9 de março e vão até as 16h do dia 8 de abril de 2026. Os selecionados avançam para a segunda fase, com detalhamento do projeto previsto para o final de maio. Mais informações podem ser obtidas através do site HUB de Clima e Economia.