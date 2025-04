Bahia elabora plano emergencial para enfrentar seca prolongada

- Foto: Amanda Ercília GOVBA

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, reuniu-se neste domingo, 6, no Centro de Operações e Inteligência (COI), em Salvador, com secretários e representantes de órgãos estaduais para discutir medidas de enfrentamento à seca que atinge diversas regiões do estado.

A reunião resultou na elaboração de um plano emergencial que será apresentado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda nesta semana, em Brasília. Segundo o governador, mais de 70 municípios baianos já decretaram situação de emergência, e esse número deve crescer nos próximos dias.

“Mais de 70% do território baiano está no semiárido, e algumas áreas já estão em transição para condição árida, com sinais de desertificação”, afirmou Jerônimo. Ele destacou que o decreto de emergência facilita o acesso a recursos federais e possibilita ações imediatas por parte do governo estadual.

Entre as medidas discutidas estão a limpeza de aguadas, distribuição de água por meio de carros-pipa, construção de cisternas e entrega de ração para animais. O governador afirmou ainda que um documento mais detalhado, com responsabilidades definidas entre União, Estado e municípios, será levado à capital federal. A expectativa é que novos investimentos sejam anunciados em até dez dias.

O secretário de Desenvolvimento Rural, Osni Cardoso, alertou para a gravidade da situação. De acordo com ele, a Bahia enfrenta três meses de chuvas abaixo da média e a previsão é de baixa precipitação nos próximos períodos. “A prioridade é manter a produtividade no campo, preservar o rebanho e garantir o sustento das famílias rurais”, disse.

Também presente na reunião, o coordenador do programa Bahia Sem Fome, Tiago Pereira, ressaltou a necessidade de integrar o combate à seca com ações contra a insegurança alimentar. Desde 2024, cerca de 60 mil cestas básicas foram distribuídas em 165 municípios. Há um estoque de outras 40 mil para 2025, destinadas às cidades em emergência.

O governo baiano ainda busca ampliar a articulação com prefeitos, deputados estaduais e a bancada federal para garantir mais recursos. “Estamos construindo um plano realista, com apoio parlamentar e federal, para dar respostas rápidas à população”, concluiu o governador.