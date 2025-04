Criança de 10 anos fica ferida em incêndio em Luís Eduardo Magalhães

Bombeiros foram acionados, mas quando chegaram muitos objetos já tinham sido destruídos pelo fogo - Foto: Corpo de Bombeiros Militar da Bahia

Uma criança de 10 anos ficou ferida em um incêndio na tarde do último sábado, 5, em Luís Eduardo Magalhães, após a casa pegar fogo. No imovél ainda tinha outra criança que não se feriu.

O incêndio aconteceu em uma residência na Rua A, bairro Top Park, em Luís Eduardo Magalhães. O Corpo de Bombeiros foi acionado e ao chegar ao local encontraram diversos objetos já destruídos pelo fogo.

De acordo com a 85ª CIPM acionada para combater as chamas, os moradores haviam iniciado o combate às chamas antes da chegada da equipe, que rapidamente assumiu o controle da situação para eliminar os focos remanescentes e deixar o ambiente seguro.

A criança ferida sofreu queimaduras de primeiro grau no braço e na perna direita e foi levada à UPA pelos familiares e passa bem. As duas crianças foram retiradas do imóvel com a ajuda de familiares. A equipe dos bombeiros também prestou orientações no local.