Bahia habilita primeiro centro de transplante de fígado

Pela primeira vez na história, uma equipe médica do interior da Bahia foi habilitada para realizar transplante de fígado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O Hospital São Vicente, em Vitória da Conquista, recebeu autorização do Ministério da Saúde para realizar os procedimentos de fígado e rim.

A medida representa um avanço inédito para a descentralização dos serviços de alta complexidade no estado e reafirma o compromisso da Bahia em salvar vidas por meio da expansão da sua rede de transplantes.



“Essa habilitação é um marco para a saúde pública da Bahia. Levar um transplante hepático para o interior do estado é garantir que mais pessoas tenham acesso à vida, com dignidade e segurança. Estamos interiorizando a alta complexidade e abrindo novos caminhos para a medicina baiana”, afirmou a secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana.

Com essa nova habilitação, a Bahia passa a contar com um polo estratégico no sudoeste, diminuindo distâncias, tempo de espera e, sobretudo, ampliando a chance de sobrevivência dos pacientes. Somente no primeiro trimestre de 2025, o número de transplantes de fígado no estado já é 47% superior ao registrado no mesmo período do ano anterior.

O coordenador estadual do Sistema de Transplantes da Bahia, Eraldo Moura, reforça que a medida é fruto de uma política séria e contínua de fortalecimento da rede estadual.

“A interiorização dos transplantes é um passo fundamental. Estamos qualificando equipes, melhorando a logística e aumentando nossa capacidade de salvar vidas. Vitória da Conquista agora integra esse esforço com um papel de protagonismo”, destacou.

O avanço em Vitória da Conquista é apenas uma das ações que integram a estratégia de ampliação da rede de transplantes promovida pelo Governo da Bahia.

Hospital Aliança habilitado

O Hospital Aliança, em Salvador, também foi habilitado para transplantes de fígado, ainda que não seja pelo SUS. O Hospital Geral Roberto Santos está em fase de credenciamento para transplantes de medula óssea, enquanto o Hospital Santo Antônio (Obras Sociais Irmã Dulce) está em processo final de credenciamento para córneas.

Além disso, o Hospital Ortopédico está sendo preparado para realizar transplantes de tecido ósseo, e o Hospital da Bahia já foi credenciado para transplantes de medula.

Com esses investimentos, a Bahia consolida uma das redes de transplantes mais dinâmicas do país. A Secretaria da Saúde do Estado reforça que a principal barreira ainda é a recusa familiar. Por isso, campanhas educativas e sensibilização das equipes continuam sendo prioridade.

“A doação é um gesto de amor que salva muitas vidas. E cada habilitação, cada nova equipe treinada, cada paciente transplantado é a prova de que a Bahia está no caminho certo”, finalizou a secretária Roberta Santana.