Bahia ganha Centro para Transplante de Medula Óssea

o serviço de TMO contará com um total de 12 leitos dedicados - Foto: Divulgação / Santa Izabel

Salvador vai ganhar um serviço de Transplante de Medula Óssea (TMO), com inauguração nesta quarta-feira, 3. A implantação da unidade de TMO do Cancer Center Santa Izabel e Oncoclínicas é considerada um marco para o tratamento especializado das doenças hematológicas na Bahia. O centro de referência vai atender a uma demanda antiga da população baiana e da comunidade médica por serviços de onco-hematologia.

Para fornecer ao paciente o cuidado integral necessário, o serviço de TMO contará com um total de 12 leitos dedicados, além de infraestrutura completa, com laboratórios e cuidados de enfermagem especializados, espaço humanizado de apoio aos acompanhantes e toda a retaguarda de um hospital de grande porte.

Essa nova unidade, diz José Antônio Rodrigues Alves, provedor da Santa Casa da Bahia, une tecnologia, eficiência e qualidade e é mais um passo para integralizar a assistência e toda a linha de diagnóstico de cuidados multidisciplinares oncológicos no Santa Izabel. “O nosso propósito é sempre o de oferecer o melhor tratamento e as soluções terapêuticas que salvam vidas”, disse o provedor.

Os cuidados com o Centro de TMO envolvem também a participação de equipe multiprofissional qualificada com enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, dentistas, assistentes sociais, fonoaudiólogos e médicos especializados em transplante de medula óssea, que contarão com o suporte de profissionais de outras especialidades médicas.

A importância desse serviço para reduzir a reconhecida carência de serviços especializados em onco-hematologia na Bahia é destacada pela médica Suellen Riccio, coordenadora técnica do Programa de TMO do Cancer Center Santa Izabel e Oncoclínicas. “É um alento em especial para os pacientes que estão agora em tratamento por conta do estado avançado da doença”, diz a especialista.

Ela acrescenta que, nesta nova era de avanços científicos e maior esperança no tratamento das doenças hematológicas, os transplantes de medula óssea têm prolongado a vida de pacientes que costumam demandar internações frequentes e que, de outra forma, poderiam morrer.

As intervenções seguiram os requisitos técnicos estabelecidos para ampliar a segurança e reduzir os riscos de infecção. Os sistemas de ar e água receberam cuidados específicos, e o mobiliário e os equipamentos necessários para o funcionamento da unidade favorecem o conforto e bem-estar dos pacientes.

Parceria fortalecida – A expansão e qualificação contínua dos serviços na área de oncologia reforça a colaboração entre o Hospital Santa Izabel e a Oncoclínicas, maior grupo especializado no tratamento do câncer na América Latina. “Essa parceria vem assegurando aos pacientes atendimento personalizado e completo a partir do investimento contínuo em pesquisa, atualização e desenvolvimento profissional e incorporação de tecnologias de alta precisão”, afirma a oncologista Clarissa Mathias, chefe do Serviço de Oncologia do HSI e líder do Cancer Center.

A estruturação de uma Unidade de TMO requer alto nível de especialização e conhecimento técnico, além de seguir regulamentação própria do Sistema Nacional de Transplante. “Por isso, podemos dizer que, a Unidade de TMO do HSI é um importante passo na celebração da uma parceria de sucesso entre o HSI e a Oncoclínicas”, finaliza Renato Cunha, líder nacional do programa de terapia celular da Oncoclínicas.