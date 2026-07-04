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Bahia investe R$ 15 milhões em máquinas para impulsionar a agricultura familiar

Novas escavadeiras vão ajudar os pequenos produtores rurais

Redação
Por Redação
Nova escavadeira hidraúlica
Nova escavadeira hidraúlica - Foto: Marcílio Cerqueira | GOVBA

O governo da Bahia entregou 29 escavadeiras hidraúlicas para a Federação dos Consórcios Públicos do Estado da Bahia (FECBahia). Os equipamentos são frutos de emenda parlamentar, e contam com investimento de R$ 15,3 milhões.

A novidade foi anunciada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), durante evento na Estação Calçada, em Salvador, na última sexta-feira, 3. Na ocasião, o petista também assinou convênios para as áreas de saúde, educação, infraestrutura e abastecimento de água.

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Como os novos equipamentos ajudam o trabalhador rural?

As escavadeiras hidráulicas serão distribuídas entre consórcios intermunicipais, para atender diversos municípios baianos e fortalecer as ações de desenvolvimento rural.

Os equipamentos serão utilizados principalmente em atividades de manejo e preparo do solo, beneficiando diretamente agricultores e agricultoras familiares.

De acordo com o diretor-presidente da CAR (Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional), Jeandro Ribeiro, a iniciativa contribui para ampliar a infraestrutura disponível no campo.

“O objetivo é fortalecer a agricultura familiar, ampliar a produtividade, melhorar as condições de trabalho e impulsionar o desenvolvimento econômico dos territórios baianos, com impacto direto na segurança alimentar”, afirmou.

Para o presidente da FECBahia, José Sinvaldo, os equipamentos representam um importante reforço para os consórcios intermunicipais.

“As 29 escavadeiras hidráulicas entregues pelo Governo da Bahia são fundamentais para quem vive e produz no campo. É um investimento que chega na ponta, fortalece a agricultura familiar e garante mais infraestrutura para o desenvolvimento rural em todas as regiões”, destacou, também prefeito de Capim Grosso e presidente do Consórcio Bacia do Jacuípe.

Plano Safra da Agricultura Familiar da Bahia 2026/2027

Os produtores da Bahia já podem se preparar para o lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar da Bahia 2026/2027. O evento está previsto para ocorrer na próxima semana, nos dias 13 a 15 deste mês, em Feira de Santana.

O encontro reunirá movimentos sociais, lideranças, prefeitos, vereadores e secretários municipais de Agricultura, com o objetivo de debater e fortalecer novas políticas públicas voltadas ao campo.

“Após o presidente Lula anunciar o Plano Safra Nacional, com R$ 97 bilhões destinados à agricultura familiar em todo o Brasil, a Bahia também dá um importante passo com o lançamento do seu Plano Safra, reafirmando o compromisso do Governo do Estado com quem produz, alimenta, gera renda e fortalece o desenvolvimento do nosso estado”, disse a secretária de Desenvolvimento Rural, Elisabete Costa.

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