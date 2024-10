Bahia: mais de 1,2 mil residências em terras indígenas não têm saneamento básico

Casa em reserva indígena Kiriri, no município de Banzaê, sertão baiano - Foto: Adilton Venegeroles / Ag. A Tarde

Ao menos 1.281 residências (24,8%) em terras indígenas não tinham acesso a saneamento básico na Bahia, em 2022. Isso significa que 1 em cada 4 casas indígenas não tinham o serviço de forma adequada. Os dados são do Censo Demográfico 2022, divulgado nesta sexta-feira, 4, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A pesquisa levou em consideração o Plano Nacional de Saneamento (PLANSAB), que aponta a necessidade de acesso adequado em três serviços: abastecimento de água, coleta de esgoto e destinação do lixo. Isso significa que não eram atendidos por abastecimento de água canalizada por rede geral, poço, fonte, nascente ou mina; o esgoto tinha como destino fossa rudimentar, buraco, vala, rio, córrego, mar ou outra forma; e não havia coleta direta (porta a porta) nem indireta (por caçamba) do lixo.

Atualmente, a Bahia é o estado com a 2ª maior população indígena no Brasil. Comparando os domicílios indígenas nas terras indígenas baianas com o total de domicílios indígenas na Bahia, 5,5% dos quais tinham acesso inadequado simultâneo aos três serviços de saneamento básico (6.661 em números absolutos), a desigualdade era ainda maior e chegava perto de ser o quíntuplo.

No Brasil como um todo o quadro de precariedade no acesso domiciliar ao saneamento básico nas terras indígenas era mais intenso do que na Bahia. Enquanto apenas 2,6% de todos os domicílios do país tinham acesso inadequado simultâneo aos três serviços, a proporção quase se multiplicava por sete e ia a 17,3% entre os domicílios indígenas em geral, chegando a quase 6 em cada 10 domicílios indígenas localizados em terras indígenas .

Isso representava 73.171 residências indígenas nesses locais. Piauí (100,0% do 33 domicílios indígenas em terras indígenas sem acesso adequado aos três serviços de saneamento), Maranhão (84,6%) e Amazonas (82,1%) tinham as maiores proporções, enquanto Rio de Janeiro (0,9%), Goiás (2,9%) e Paraíba (3,2%) tinham as menores. A Bahia ficava com a 17ª maior proporção de domicílios indígenas sem acesso adequado aos serviços de saneamento básico em Terras Indígenas.