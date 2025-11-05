Bahia prevê recorde histórico de turistas durante o verão

Farol da Barra, um dos principais pontos tiruísticos de Salvador - Foto: Foto: Denisse Salazar/ AG. A TARDE

O secretário de Turismo da Bahia, Maurício Bacelar, participou na manhã desta quarta-feira, 5, do lançamento da Operação Verão 2026 feita pelo grupo Neoenergia Coelba que vai contar com um investimento de R$ 294 milhões voltado à modernização e ao reforço do sistema elétrico nas regiões turísticas da Bahia.

Em conversa com a imprensa, Bacelar pontuou que durante a alta temporada o número de visitantes deve ser recorde impulsionado pela quantidade de viagens já agendas para os diversos destinos turísticos do Estado.

"A expectativa que nós temos em relação à movimentação é que bata um recorde em relação à temporada passada, um recorde histórico. A maior movimentação da história da Bahia da alta estação seja essa a temporada 2025/2026. O número exato nós ainda não temos", explicou.

"E por que essa expectativa de bater o recorde? Por conta dos números que nós estamos colhendo, seja a ampliação do número de viagens para o nosso Estado, bem como também o que nós temos conversado com as entidades afins do setor turístico, seja a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis quando nos aponta a taxa de ocupação e nos meios de hospedagem em todas as 13 zonas turísticas", completou.

Maurício Bacelar secretário de Turismo da Bahia

Segundo ele, as operadoras de turismo também têm mostrado com relação ao número de viagens, além das plataformas digitais de venda de viagens que têm colocado a Bahia na liderança do turismo brasileiro. "Tudo isso nos dá a certeza de afirmarmos de que nós vamos bater o recorde histórico nessa alta temporada. Mas o número exato nós só vamos ter ao fim da alta temporada. Na temporada passada foram mais de 9 milhões de turistas", ressaltou o secretário.

Investimentos da Neoenergia Coelba

O planejamento abrange a construção e ampliação de subestações de energia, novas bases operacionais e novas tecnologias para atender ao período de maior demanda por energia, que cresce, em média, 20% durante a alta estação nestas regiões.

Desse montante, R$ 168 milhões foram aplicados em obras de alta tensão, como subestações e linhas de distribuição, assegurando maior robustez e capacidade de atendimento à alta demanda por energia no período.

Em redes de média tensão – infraestrutura que leva a energia das subestações até a casa dos clientes, foram investidos R$ 71,6 milhões, além de inspeção em 7,3 mil quilômetros de rede, a realização de 104 mil podas e a instalação de 162 novos equipamentos automatizados, que aumentam a eficiência e trazem maior confiabilidade ao fornecimento de energia.