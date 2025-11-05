Coelba anuncia R$ 294 milhões em investimentos e novas tecnologias

O planejamento engloba a construção e ampliação de subestações de energia - Foto: Divulgação

A Neoenergia Coelba apresentou seu plano para a Operação Verão 2026 na sede da Secretaria de Turismo do Estado da Bahia (Setur), em Salvador, nesta quarta-feira, 5. O plano envolve um investimento de R$ 294 milhões focado na modernização e no reforço do sistema elétrico nas regiões turísticas do Estado.

O planejamento engloba a construção e ampliação de subestações de energia, a criação de novas bases operacionais e a implementação de novas tecnologias para dar conta do período de maior demanda por energia, que, em média, "cresce, em média, 20% durante a alta estação nestas regiões."

Do total investido, R$ 168 milhões foram destinados a obras de alta tensão, incluindo subestações e linhas de distribuição, visando garantir maior robustez e capacidade de atendimento à alta demanda energética no período.

Em relação às redes de média tensão – a infraestrutura que transporta a energia das subestações até as residências dos clientes –, o investimento foi de R$ 71,6 milhões. Além disso, foram realizadas inspeções em 7,3 mil quilômetros de rede, 104 mil podas e a instalação de 162 novos equipamentos automatizados, que melhoram a eficiência e a confiabilidade do fornecimento de energia.

Novas tecnologias e reforço operacional

A Operação Verão 2026 marca também a introdução de novas tecnologias e equipamentos de ponta, como o BESS (Battery Energy Storage System). Este sistema de armazenamento de energia oferece maior eficiência operacional e "será utilizado para suporte em locais com alta demanda emergencial por energia, garantindo maior qualidade no fornecimento de energia."

Essa tecnologia complementa as já utilizadas câmeras de ultrassom e ultravioleta, que identificam preventivamente possíveis falhas na rede elétrica, possibilitando uma intervenção antecipada e diminuindo o risco de interrupções. Durante a alta estação, 10 transformadores e 2 subestações móveis estarão disponíveis para atender a eventuais ocorrências com agilidade.

Para garantir respostas mais rápidas e expandir a presença operacional, a Neoenergia Coelba inaugurou, ao longo deste ano, 22 novas bases de apoio em todo o estado. Três delas foram estrategicamente distribuídas em áreas de grande fluxo turístico: Guarajuba, Boipeba e Mucugê. Mais de mil profissionais estarão mobilizados em campo para o atendimento durante todo o período.

Obras Estratégicas

Segundo Thiago Martins, superintendente técnico da Neoenergia Coelba, os investimentos visam preparar a rede para o aumento do consumo e das temperaturas, que demandam um sistema mais resiliente e moderno.

Martins destacou: “A Neoenergia Coelba vem investindo de forma contínua em automação, digitalização e reforço da rede elétrica. Nosso foco é garantir um fornecimento estável, mesmo diante de eventos climáticos severos e do aumento da carga durante o verão. Essa preparação permite uma atuação mais rápida das equipes e maior confiabilidade no serviço para os consumidores.”

Entre os empreendimentos cruciais que fortalecem o sistema elétrico, destaca-se a construção de uma nova linha de distribuição de alta tensão em Guarajuba. Esta obra aumentou a capacidade de abastecimento de todo o eixo do litoral norte, representando um investimento de R$ 66,1 milhões e beneficiando diretamente mais de 5 mil consumidores, além do grande volume de turistas na região.

Estão previstas, até dezembro, ampliações de subestações em locais estratégicos, como Mucuri (R$ 15,9 milhões), Canavieiras (R$ 10 milhões), Prado (R$ 9 milhões) e Trancoso (R$ 10,7 milhões), elevando a oferta de energia em todas as regiões.