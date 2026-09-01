Bahia recebe alerta de tempestade com ventos fortes e chuva de granizo

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A Bahia recebeu um alerta de tempestade entre esta terça-feira, 1º, e quarta-feira, 2. De acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), municípios das regiões sul e centro-sul do estado podem sofrer com ventos entre 40 km/h e 60 km/h e possibilidade de chuva de granizo.

Trecho da Bahia em alerta - Foto: Inpe/Reprodução

A previsão também indica chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou acumulados de até 50 milímetros no dia. Chamado de aviso amarelo de tempestade, ele entra em vigor à meia-noite da quarta-feira e permanece válido até às 23h59 do mesmo dia.

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Além da Bahia, estão incluídos outros estados das regiões Sudeste, com áreas da Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri, Norte de Minas e Grande Belo Horizonte, além de diferentes regiões do Espírito Santo e do Rio de Janeiro.

A frente fria também atinge a Região Metropolitana de São Paulo, Campinas, litoral paulista, Vale do Paraíba, Região Metropolitana de Curitiba, Vale do Itajaí, Grande Florianópolis, diferentes áreas de Minas Gerais, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e trechos do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Goiás.