ALERTA
Bahia recebe alerta de tempestade com ventos fortes e chuva de granizo
Estado entrou na lista de alerta do Instituto Nacional de Meteorologia
A Bahia recebeu um alerta de tempestade entre esta terça-feira, 1º, e quarta-feira, 2. De acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), municípios das regiões sul e centro-sul do estado podem sofrer com ventos entre 40 km/h e 60 km/h e possibilidade de chuva de granizo.
A previsão também indica chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou acumulados de até 50 milímetros no dia. Chamado de aviso amarelo de tempestade, ele entra em vigor à meia-noite da quarta-feira e permanece válido até às 23h59 do mesmo dia.
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Além da Bahia, estão incluídos outros estados das regiões Sudeste, com áreas da Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri, Norte de Minas e Grande Belo Horizonte, além de diferentes regiões do Espírito Santo e do Rio de Janeiro.
A frente fria também atinge a Região Metropolitana de São Paulo, Campinas, litoral paulista, Vale do Paraíba, Região Metropolitana de Curitiba, Vale do Itajaí, Grande Florianópolis, diferentes áreas de Minas Gerais, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e trechos do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Goiás.