Bahia recebe mutirão do INSS com mais de 1,7 mil perícias médicas

Sede no INSS - Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) realiza um mutirão de perícias médicas neste fim de semana, em sete cidades baianas. No total, 1.781 atendimentos serão realizados no sábado, 6 e domingo, 7.

A iniciativa, realizada entre a Perícia Médica Federal e o INSS, tem o intuito de agilizar a análise dos benefícios. Assim, a medida promove a redução na fila de espera e otimização do atendimento à população.

Veja cidades participantes: