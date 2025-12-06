INSS
Bahia recebe mutirão do INSS com mais de 1,7 mil perícias médicas
Atentimentos acontecem neste fim de semana
Por Luiza Nascimento
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) realiza um mutirão de perícias médicas neste fim de semana, em sete cidades baianas. No total, 1.781 atendimentos serão realizados no sábado, 6 e domingo, 7.
A iniciativa, realizada entre a Perícia Médica Federal e o INSS, tem o intuito de agilizar a análise dos benefícios. Assim, a medida promove a redução na fila de espera e otimização do atendimento à população.
Veja cidades participantes:
- Barreiras;
- Castro Alves;
- Ilhéus;
- Itabuna;
- Jequié;
- Nazaré;
- Santo Antônio de Jesus.
