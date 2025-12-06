Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

INSS

Bahia recebe mutirão do INSS com mais de 1,7 mil perícias médicas

Atentimentos acontecem neste fim de semana

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

06/12/2025 - 8:26 h
Sede no INSS
Sede no INSS -

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) realiza um mutirão de perícias médicas neste fim de semana, em sete cidades baianas. No total, 1.781 atendimentos serão realizados no sábado, 6 e domingo, 7.

A iniciativa, realizada entre a Perícia Médica Federal e o INSS, tem o intuito de agilizar a análise dos benefícios. Assim, a medida promove a redução na fila de espera e otimização do atendimento à população.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Surpresa no INSS: aposentados podem receber 25% a mais
Novo golpe por ligação pode roubar dados de beneficiários do INSS
Presentão: INSS inicia pagamento para quem recebe acima de um salário mínimo

Veja cidades participantes:

  • Barreiras;
  • Castro Alves;
  • Ilhéus;
  • Itabuna;
  • Jequié;
  • Nazaré;
  • Santo Antônio de Jesus.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ATENDIMENTOS Bahia benefícios sociais INSS mutirão perícias médicas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Sede no INSS
Play

Engarrafamento tira paciência de motoristas na Linha Verde

Sede no INSS
Play

Plantação gigante de maconha é encontrada por drone na Bahia

Sede no INSS
Play

Caso Thaila: mãe presta depoimento e revela que filha pediu Pix

Sede no INSS
Play

Líder de facção criminosa na Bahia cai em operação da Polícia Civil

x