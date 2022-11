Bahia sobe em ranking e reduz tempo para abertura de empresas

O tempo de abertura de empresas na Bahia vem sendo cada vez menor. Em abril, por exemplo, o estado ocupava o 27° lugar, que correspondia a última posição, no ranking nacional de tempo médio de abertura de empresas, divulgado pela Receita Federal, época na qual levava em média 3 dias para realizar a abertura de uma empresa.

No final do mês de abril deste ano, Marise Chastinet assumiu a presidência da Junta Comercial do Estado da Bahia (JUCEB), e desde então tem realizado ações que vem sendo implementadas para aumentar a agilidade do órgão. Um exemplo é o estreitamento da relação com municípios estratégicos, que possuem alta representatividade na economia do Estado, e atualização de procedimentos internos da Juceb que contribuíram com a redução desse tempo, fazendo com que, no mês de junho alcançasse o melhor tempo registrado desde 2011, quando foi implantado a RedeSim.

Em outubro, a Bahia conseguiu alcançar a marca de 6°lugar no ranking nacional de abertura de empresas, com tempo médio de apenas 17 horas, um recorde histórico, que é fruto da implantação de funcionalidades que automatizam etapas do processo de abertura das empresas, com o objetivo de reduzir o tempo de análise dos pedidos de viabilidade locacional, a cargo das secretarias municipais, onde o empreendedor verifica se a atividade a ser desenvolvida pela empresa pode ser realizada naquela localidade.

A implantação dos processos automáticos de alteração e baixa de empresas, surgiram como novas opções para registro de atos para o cidadão, onde o requerente recebe seu ato registrado por e-mail, minutos após o seu protocolo na Junta Comercial, dado ainda mais agilidade aos serviços prestados pelo órgão.

A agilidade na legalização de empresas é essencial para tornar o ambiente de negócios da Bahia mais atrativo, e a JUCEB, por meio dessas ações passou a agir como um verdadeiro facilitador da atividade empreendedora no estado, principal geradora de emprego e renda para os baianos.