ALERTA
Bahia tem alta em casos de doença respiratória e registra 62 mortes
O estado registrou mais de mil novos casos da doença nos últimos três meses
Por Franciely Gomes
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A Bahia está em estado de alerta para o aumento de casos da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Cerca de 1.732 pessoas foram diagnosticadas com a doença entre 1º de janeiro e 27 de março de 2026, e 62 mortes foram confirmadas.
De acordo com dados divulgados nos boletins epidemiológicos da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), outros 261 casos ainda estão em observação, podendo receber o diagnóstico de SRAG ou de outras doenças respiratórias.
O boletim epidemiológico ainda mostra que a maioria dos infectados são crianças, de 0 a 4 anos, do sexo masculino e moradoras da região leste da Bahia, que engloba municípios como Amargosa, Cachoeira e Santo Antônio de Jesus.
Sintomas da SRAG
A SRAG costuma comprometer a função pulmonar do paciente e apresenta alguns sintomas de alerta, que podem ser facilmente confundidos com os de outras doenças respiratórias.
São eles:
- Febre
- Tosse persistente
- Dificuldade para respirar
- Desconforto respiratório
- Saturação de oxigênio baixa
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Infecções por outras doenças
Com relação à infecção por outras doenças, os casos de Influenza (gripe) dominam o estado, com 254 números registrados e três óbitos. Seguido da Covid-19, com 74 casos e oito mortes.
Ainda há registros de 574 casos de doença não especificada, com 42 óbitos. Além de 12 registros atribuídos a outros agentes etiológicos, com uma morte confirmada pela Sesab.
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