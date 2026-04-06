Estudantes baianos criam chocolates para pessoas com diabetes tipo 2

Chocomed, chocolate para diabéticos produzido por alunos baianos - Foto: Divulgação

Não se pode negar que o povo brasileiro é apaixonado por chocolate, principalmente por conta que o país é o quinto maior mercado no mundo, conforme a Euromonitor. Porém, uma parcela da população precisa evitar esse consumo por conta de comorbidades como a diabetes tipo 2.

Devida a essa situação, um grupo de estudantes do Centro Territorial de Educação Profissional Médio Rio das Contas, em Ipiaú, liderados por um professor, idealizaram uma alternativa segura e saudável de permitir o consumo de chocolate por pessoas com diabetes.

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O grupo de cientistas é composto pelos estudantes Adígena Brandão, Elias Dantas e Lívia Bispo, eles são liderados pelo professor pós-doutor em Educação Científica Lucas Santos, que falou com o portal A TARDE sobre o processo de idealização do produto.

Alunos envolvidos no ChocoMed | Foto: Divulgação

Entenda o ChocoMed

O produto desenvolvido pela equipe de estudantes foi nomeado como ChocoMed, que se baseia na utilização de ingredientes com baixo valor glicêmico, como:

chocolate com alto teor de cacau, aproximadamente 70%;

melão-de-São-Caetano (Momordica charantia);

sementes de abóbora (curcubita).

Como surgiu a iniciativa

De acordo com Lucas Santos, o projeto surgiu dentro da instituição de ensino como uma iniciativa de três cursos: saúde, biotecnologia e agroindústria.

“Como aqui nós temos uma fábrica de chocolate, a gente tentou alinhar essas possibilidades, que é unir os conhecimentos de um curso técnico da área de saúde, de biotecnologia e da agroindústria”, falou o professor.

Além disso, o projeto correu em paralelo ao foco econômico da região do Rio das Contas, sendo movido principalmente pelo cacau e pelo chocolate.

Processo até o produto final

Ao portal A TARDE, o professor Lucas explicou como foi feito o processo de idealização e desenvolvimento do chocolate .

“O primeiro processo foi de muita pesquisa, algo que eu venho debatido bastante com os alunos aqui da escola em favor de uma pesquisa de qualidade, primeiro passo é fundamentação teórica”, explicou Lucas.

A partir disso, o professor explica que aconteceu muita testagem, além de um técnico também da área de agroindústria que a gente tem que associar a esse viés da agroindústria em conjunto com a saúde.

“Nosso chocolate passa por uma lapidação relacionada a pessoas que possuem essa sensibilidade para diabetes. Nós utilizamos um maior teor de cacau, superior a 70%. Além disso, o açúcar que a gente utiliza, extraído do melão-de-São-Caetano, tem um potencial ativo no tratamento de pessoas com diabetes”, explicou o professor pós-doutor.

Processo de fabricação do Chocomed | Foto: Divulgação

Diabetes tipo 2, Ozempic e o Chocomed

A diabetes tipo 2 é normalmente associada às canetas emagrecedoras, visto que, o princípio ativo delas, a semaglutida, foi, inicialmente, pensada para o tratamento desta doença.

Com isso, o professor falou sobre o consumo do Chocomed por pessoas que fazem uso de canetas emagrecedoras.

"Esse medicamento vai ajudar na questão de controle da da glicose, na liberação da glicose no no sangue e também na redução do apetite. Como todo e qualquer doce, todo e qualquer chocolate, vai na relação da moderação e da escolha adequada", explicou o professor.

Porém, sobre a relação de ajuda ou não, o professor explicou que ainda "não há uma testagem específica que relacione esse grupo controle, inclusive são coisas que estamos levando para os próximos tópicos da pesquisa, com acompanhamento endócrino na parte mais clínica do consumo para ver como ele vai estar ali interagindo com a questão do organismo".

Comercialização do produto

Sobre a comercialização do produto, o professor informou o portal A TARDE que os alunos estão sendo orientados para montarem uma cooperativa e que a partir disso, no futuro, possam começar a vender o produto.