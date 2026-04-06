Livro reúne bastidores da pandemia em Salvador e resgata histórias da linha de frente da Covid-19

A obra apresenta um panorama do período mais crítico da crise sanitária - Foto: Paula Fróes

Os bastidores da pandemia de Covid-19 em Salvador, incluindo decisões de gestão, desafios enfrentados e relatos de quem atuou na linha de frente, são reunidos no livro “Memórias da Pandemia – Os Bastidores”, que será lançado no próximo dia 9 de abril, na capital baiana.

A obra apresenta um panorama do período mais crítico da crise sanitária, revisitando desde os primeiros casos registrados até os momentos mais decisivos enfrentados ao longo da emergência em saúde pública.

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| Foto: Paula Fróes

Além do olhar sobre a organização da rede e as estratégias adotadas, o livro traz depoimentos de profissionais de saúde, revelando experiências vividas nos bastidores e que, em grande parte, não chegaram ao conhecimento público.

Os relatos abordam a rotina intensa das equipes, os desafios operacionais e humanos e as decisões tomadas em um cenário de incertezas, compondo um registro que combina memória institucional e experiências individuais.

O conteúdo é baseado na vivência do deputado federal Leo Prates (Republicanos-BA), que esteve à frente da Secretaria Municipal da Saúde de Salvador durante a pandemia. A partir dessa experiência, a publicação organiza fatos, percepções e episódios que marcaram a condução da crise na cidade.

Esse livro é um registro de um período que marcou profundamente a vida de todos nós. A ideia é reunir não apenas as decisões tomadas, mas também as histórias de quem esteve na linha de frente, para que essa memória não se perca e possa contribuir com reflexões futuras Leo Prates

Mais do que um relato cronológico, o livro se propõe a registrar aspectos pouco visíveis daquele período e a contribuir para a preservação da memória sobre a pandemia e seus impactos na sociedade.