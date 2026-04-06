Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Livro reúne bastidores da pandemia em Salvador e resgata histórias da linha de frente da Covid-19

Livro será lançado no próximo dia 9 de abril,

Redação

Por Redação

06/04/2026 - 15:59 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
A obra apresenta um panorama do período mais crítico da crise sanitária
A obra apresenta um panorama do período mais crítico da crise sanitária -

Os bastidores da pandemia de Covid-19 em Salvador, incluindo decisões de gestão, desafios enfrentados e relatos de quem atuou na linha de frente, são reunidos no livro “Memórias da Pandemia – Os Bastidores”, que será lançado no próximo dia 9 de abril, na capital baiana.

A obra apresenta um panorama do período mais crítico da crise sanitária, revisitando desde os primeiros casos registrados até os momentos mais decisivos enfrentados ao longo da emergência em saúde pública.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Imagem ilustrativa da imagem Livro reúne bastidores da pandemia em Salvador e resgata histórias da linha de frente da Covid-19
| Foto: Paula Fróes

Além do olhar sobre a organização da rede e as estratégias adotadas, o livro traz depoimentos de profissionais de saúde, revelando experiências vividas nos bastidores e que, em grande parte, não chegaram ao conhecimento público.

Os relatos abordam a rotina intensa das equipes, os desafios operacionais e humanos e as decisões tomadas em um cenário de incertezas, compondo um registro que combina memória institucional e experiências individuais.

Leia Também:

Projeto oferece consultas e exames gratuitos na Bahia
Mais de 200 kg de carne bovina sem inspeção são apreendidos
Chocolate amargo faz bem? Veja 10 benefícios para a saúde
Caneta emagrecedora: quantos quilos é possível perder por semana?

O conteúdo é baseado na vivência do deputado federal Leo Prates (Republicanos-BA), que esteve à frente da Secretaria Municipal da Saúde de Salvador durante a pandemia. A partir dessa experiência, a publicação organiza fatos, percepções e episódios que marcaram a condução da crise na cidade.

Esse livro é um registro de um período que marcou profundamente a vida de todos nós. A ideia é reunir não apenas as decisões tomadas, mas também as histórias de quem esteve na linha de frente, para que essa memória não se perca e possa contribuir com reflexões futuras
Leo Prates

Mais do que um relato cronológico, o livro se propõe a registrar aspectos pouco visíveis daquele período e a contribuir para a preservação da memória sobre a pandemia e seus impactos na sociedade.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

leo prates Memorias Da Pandemia Saúde

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A obra apresenta um panorama do período mais crítico da crise sanitária
Play

“Nunca duvidei”, diz Geraldo Júnior após confirmação de vice

A obra apresenta um panorama do período mais crítico da crise sanitária
Play

Lula e Jerônimo vistoriam obras do VLT de Salvador e autorizam expansão do modal

A obra apresenta um panorama do período mais crítico da crise sanitária
Play

Flávio Bolsonaro não vai aceitar ficar sem palanque na Bahia, diz Wagner

A obra apresenta um panorama do período mais crítico da crise sanitária
Play

Eduardo Bolsonaro ignora restrição de Moraes e grava vídeo para o pai

x