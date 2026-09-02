Bahia tem mais de 500 vagas de estágio abertas com bolsas de até R$ 2,4 mil

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O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) está com 551 vagas de estágio em diferentes cidades da Bahia para níveis médio, técnico e superior. As bolsas variam de R$ 450 a R$ 2.400, dependendo da unidade e da área de atuação.

Para concorrer, basta realizar o cadastro no site do IEL, e manter sempre atualizado para facilitar a participação nos processos seletivos.

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Confira as vagas

Salvador e Região Metropolitana

Vagas : 339

: 339 Cidades : Salvador, Alagoinhas, Camaçari, Lauro de Freitas, Simões Filho, Mata de São João, Entre Rios, Madre de Deus e Candeias.

: Salvador, Alagoinhas, Camaçari, Lauro de Freitas, Simões Filho, Mata de São João, Entre Rios, Madre de Deus e Candeias. Áreas : Comunicação, Pedagogia, Arquitetura, Administração, Engenharia, Ciências Contábeis, Psicologia, Direito, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Tecnologia da Informação, Marketing, Recursos Humanos, além de cursos técnicos e para estudantes do ensino médio.

: Comunicação, Pedagogia, Arquitetura, Administração, Engenharia, Ciências Contábeis, Psicologia, Direito, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Tecnologia da Informação, Marketing, Recursos Humanos, além de cursos técnicos e para estudantes do ensino médio. Bolsas : R$ 600 a R$ 2.400.

Sul e Extremo Sul

Vagas : 88

: 88 Cidades : Eunápolis, Ilhéus, Itabuna, Porto Seguro, Itamaraju, Ipiaú, Mucuri e Teixeira de Freitas.

: Eunápolis, Ilhéus, Itabuna, Porto Seguro, Itamaraju, Ipiaú, Mucuri e Teixeira de Freitas. Áreas : Administração, Arquitetura, Comunicação Social, Marketing, Contabilidade, Direito, Educação Física, Eletromecânica, Enfermagem, Engenharia, Pedagogia, além de cursos técnicos e ensino médio.

: Administração, Arquitetura, Comunicação Social, Marketing, Contabilidade, Direito, Educação Física, Eletromecânica, Enfermagem, Engenharia, Pedagogia, além de cursos técnicos e ensino médio. Bolsas : R$ 550 a R$ 1.621.

Feira de Santana e região

Vagas : 60

: 60 Áreas : administrativa, atendimento, comercial, comunicação, contabilidade, educação, eletrotécnica, enfermagem, laboratório, logística, manutenção, produção e vendas.

: administrativa, atendimento, comercial, comunicação, contabilidade, educação, eletrotécnica, enfermagem, laboratório, logística, manutenção, produção e vendas. Bolsas : R$ 450 a R$ 1.621.

Vitória da Conquista e região

Vagas : 25

: 25 Cidades : Vitória da Conquista, Jequié, Guanambi e Itapetinga.

: Vitória da Conquista, Jequié, Guanambi e Itapetinga. Áreas : Enfermagem, Pedagogia, Marketing, Ciências da Computação, Administração, Ciências Contábeis, Economia, Agropecuária, Meio Ambiente, Design, Recursos Humanos e Engenharia Civil.

: Enfermagem, Pedagogia, Marketing, Ciências da Computação, Administração, Ciências Contábeis, Economia, Agropecuária, Meio Ambiente, Design, Recursos Humanos e Engenharia Civil. Bolsas : R$ 550 a R$ 1.621.

Barreiras e região

Vagas : 22

: 22 Cidades : Barreiras, Luís Eduardo Magalhães e Santa Maria da Vitória.

: Barreiras, Luís Eduardo Magalhães e Santa Maria da Vitória. Áreas : Administração, Pedagogia, Ciências Contábeis, Educação Física, Economia, Logística, Gestão Comercial, Recursos Humanos, Letras, Secretariado, Matemática, Gestão Financeira, Agronomia, Enfermagem, Engenharia, Arquitetura, Biomedicina, Geografia, História e Segurança do Trabalho.

: Administração, Pedagogia, Ciências Contábeis, Educação Física, Economia, Logística, Gestão Comercial, Recursos Humanos, Letras, Secretariado, Matemática, Gestão Financeira, Agronomia, Enfermagem, Engenharia, Arquitetura, Biomedicina, Geografia, História e Segurança do Trabalho. Bolsas : R$ 450 a R$ 1.575.

Juazeiro e região

Vagas : 17

: 17 Cidades : Juazeiro e Jacobina

: Juazeiro e Jacobina Áreas : Administração, Engenharia Agronômica, Ciências Contábeis, Engenharia da Computação, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Ensino Médio e cursos técnicos em Edificações, Segurança do Trabalho, Administração e Recursos Humanos.

: Administração, Engenharia Agronômica, Ciências Contábeis, Engenharia da Computação, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Ensino Médio e cursos técnicos em Edificações, Segurança do Trabalho, Administração e Recursos Humanos. Bolsas : R$ 550 a R$ 1.645.

Inova Talentos

O IEL também oferece 20 oportunidades pelo programa Inova Talentos, voltado para profissionais com nível superior completo ou estudantes de graduação a partir do 5º semestre.

As vagas são para as áreas de Engenharia e Tecnologia, com oportunidades em Salvador e Camaçari, na Bahia, em São Paulo e também na modalidade 100% remota.

As bolsas variam de R$ 2.500 a R$ 5.500.