OPORTUNIDADES
Bahia tem mais de 500 vagas de estágio abertas com bolsas de até R$ 2,4 mil
Vagas são para níveis médio, técnico e superior
O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) está com 551 vagas de estágio em diferentes cidades da Bahia para níveis médio, técnico e superior. As bolsas variam de R$ 450 a R$ 2.400, dependendo da unidade e da área de atuação.
Para concorrer, basta realizar o cadastro no site do IEL, e manter sempre atualizado para facilitar a participação nos processos seletivos.
Confira as vagas
Salvador e Região Metropolitana
- Vagas: 339
- Cidades: Salvador, Alagoinhas, Camaçari, Lauro de Freitas, Simões Filho, Mata de São João, Entre Rios, Madre de Deus e Candeias.
- Áreas: Comunicação, Pedagogia, Arquitetura, Administração, Engenharia, Ciências Contábeis, Psicologia, Direito, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Tecnologia da Informação, Marketing, Recursos Humanos, além de cursos técnicos e para estudantes do ensino médio.
- Bolsas: R$ 600 a R$ 2.400.
Sul e Extremo Sul
- Vagas: 88
- Cidades: Eunápolis, Ilhéus, Itabuna, Porto Seguro, Itamaraju, Ipiaú, Mucuri e Teixeira de Freitas.
- Áreas: Administração, Arquitetura, Comunicação Social, Marketing, Contabilidade, Direito, Educação Física, Eletromecânica, Enfermagem, Engenharia, Pedagogia, além de cursos técnicos e ensino médio.
- Bolsas: R$ 550 a R$ 1.621.
Feira de Santana e região
- Vagas: 60
- Áreas: administrativa, atendimento, comercial, comunicação, contabilidade, educação, eletrotécnica, enfermagem, laboratório, logística, manutenção, produção e vendas.
- Bolsas: R$ 450 a R$ 1.621.
Vitória da Conquista e região
- Vagas: 25
- Cidades: Vitória da Conquista, Jequié, Guanambi e Itapetinga.
- Áreas: Enfermagem, Pedagogia, Marketing, Ciências da Computação, Administração, Ciências Contábeis, Economia, Agropecuária, Meio Ambiente, Design, Recursos Humanos e Engenharia Civil.
- Bolsas: R$ 550 a R$ 1.621.
Barreiras e região
- Vagas: 22
- Cidades: Barreiras, Luís Eduardo Magalhães e Santa Maria da Vitória.
- Áreas: Administração, Pedagogia, Ciências Contábeis, Educação Física, Economia, Logística, Gestão Comercial, Recursos Humanos, Letras, Secretariado, Matemática, Gestão Financeira, Agronomia, Enfermagem, Engenharia, Arquitetura, Biomedicina, Geografia, História e Segurança do Trabalho.
- Bolsas: R$ 450 a R$ 1.575.
Juazeiro e região
- Vagas: 17
- Cidades: Juazeiro e Jacobina
- Áreas: Administração, Engenharia Agronômica, Ciências Contábeis, Engenharia da Computação, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Ensino Médio e cursos técnicos em Edificações, Segurança do Trabalho, Administração e Recursos Humanos.
- Bolsas: R$ 550 a R$ 1.645.
Inova Talentos
O IEL também oferece 20 oportunidades pelo programa Inova Talentos, voltado para profissionais com nível superior completo ou estudantes de graduação a partir do 5º semestre.
As vagas são para as áreas de Engenharia e Tecnologia, com oportunidades em Salvador e Camaçari, na Bahia, em São Paulo e também na modalidade 100% remota.
As bolsas variam de R$ 2.500 a R$ 5.500.