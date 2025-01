Bahia tem o terceiro gás de cozinha mais caro do Brasil

Preço na Bahia pode chegar em R$ 170 - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

O gás de cozinha vendido na Bahia é o terceiro mais caro do país, segundo um balanço divulgado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Segundo os dados, a Bahia fica atrás apenas de Roraima e Amazonas.

De acordo com o balanço, no estado, o preço médio do gás é de R$ 123,59. Já nos outros no primeiro e segundo do ranking, o valor pode chegar a R$ 137,03 e R$ 126,59, respectivamente.

Leia mais

>> Mortes violentas reduzem 12,5% em Salvador em 2024

>> Novo voo entre Salvador e Lençóis é inaugurado



Na Bahia, quem determina o valor do produto no território baiano é a Acelen, que administra a Refinaria Mataripe. Em nota, em empresa afirma que os preços dos produtos seguem critérios de mercado. "Os preços levam em consideração variáveis como custo do petróleo, que é adquirido a preços internacionais, dólar e frete, podendo variar para cima ou para baixo".

Embora o gás seja administrado pela Acelen em todo o estado, os preços variam de acordo com as cidades. Em Salvador, o preço médio de um botijão de 13 kg é de R$ 127, mas em locais como Luís Eduardo Magalhães, no oeste baiano, o valor pode chegar a R$ 170, representando um acréscimo de R$ 40 em relação à média estadual.