Mortes violentas reduzem 12,5% em Salvador em 2024

As mortes violentas em Salvador reduziram 12,5% no ano de 2024, na comparação com 2023. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), foram registradas 907 ocorrências em 2024, contra 1.036 no ano anterior. Em números absolutos, aconteceram menos 129 casos de crimes graves contra a vida na capital baiana.

Segundo a pasta, a ampliação do efetivo com a contratação de 3.500 novos policiais, peritos e bombeiros, além da modernização dos equipamentos de inteligência e perícia influenciaram na diminuição dos crimes.

"As operações das Polícias Militar e Civil, além da FICCO Bahia, foram fundamentais para alcançarmos a redução", ressaltou o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, destacando a dedicação dos profissionais das Forças Policiais e de Bombeiros.