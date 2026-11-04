Bahia terá ação com serviços gratuitos de saúde, beleza e mais

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A 19ª edição do Dia Integrar acontece no próximo sábado, 7, das 8h às 15h, no Colégio Deocleciano Barbosa de Castro, em Jacobina. Realizado pela Jacobina Mineração - Pan American Silver, o evento reúne serviços gratuitos para a população.

A programação conta com serviços das áreas de saúde, beleza, cidadania, cultura e educação ambiental, além de atividades recreativas para crianças.

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Quais serviços gratuitos serão oferecidos em Jacobina?

Durante o evento, a população terá acesso a diversos serviços gratuitos, incluindo consultas médicas em diferentes especialidades. Entre elas estão:

Clínica geral

Cardiologia

Otorrinolaringologia

Ginecologia

Urologia

Pediatria

Fonoaudiologia e exames de ultrassonografia.

A programação também inclui consultas odontológicas, aferição da pressão arterial, testes de glicemia e serviços de fotografia 3x4 e de corte de cabelo.

Além dos serviços de saúde, a ação distribuirá mudas de plantas frutíferas e ornamentais nativas da região, kits de higiene íntima para mulheres, de saúde bucal e brinquedos para as crianças.

Para a realização do evento, mais de 200 colaboradores da Jacobina Mineração e de empresas parceiras participarão voluntariamente. A iniciativa reúne profissionais de diveras áreas para complementar as atividades ao longo dia. Confira a programação completa do Dia Integrar.

Confira a programação do Dia do Integrar

SAÚDE

Aferição de Glicemia e Pressão

Avaliação Nutricional

Cardiologista

Clínico Geral

Dentistas

Distribuição de kits odontológicos infantis e adultos.

Distribuição de Laços Novembro Azul /Panfletos

Distribuição de preservativos

Distribuição de repelentes /Panfletos

Eletrocardiograma

Exame PSA

Fonoaudiólogo

Gastroenterologista

Ginecologista

Neurologista

Oftalmologista (Consulta com entrega de óculos)

Mastologista

Endocrinologista

Otorrinolaringologista

Tipagem Sanguínea (Tipo de Sangue)

Pediatra

Plantão Psicológico

Teste da Orelhinha/ Linguinha/ Olhinho

Testes rápidos (Hiv/sífilis, Hepatite B e C etc.)

Ultrassom (Exceto abdômen total)

Urologista

Vacinação (Adultos e Crianças)

Distribuição de Kits de Higiene Íntima- Feminina

CIDADANIA

Massagem

Limpeza de Pele

Corte de Cabelo (Feminino)

Corte de Cabelo (Masculino)

Pintura de Unha

Correção de Sobrancelha

Trança

Prancha

Foto 3x4

RH Simulador de Jumbo

RH JMC- Cadastro de Currículos

Stand Brigada de Emergência

MEIO AMBIENTE

Distribuição de canetas e panfletos informativos

Dinâmica no passa ou repassa

Distribuição de Mudas

Distribuição de Composto Orgânico

Distribuição de Lixeiras para Carro

LAZER

Casa de Bolinha

Pintura de Rosto

Pintura de Desenhos

Maçã do Amor

Cama Elástica

Tobogã

Distribuição de Brinquedos

Acarajé

Churros

Picolé

Algodão Doce

Pipoca

Distribuição de instrumentos musicais

Atividade com óculos de realidade virtual

EDUCAÇÃO

Distribuição de Livros

Distribuição de kits Infantis para colorir

CULTURA

Apresentações Musicais

Fanfarras

Mágico e Palhaço

Exposições e projetos Sociais, e muito mais!

SERVIÇO