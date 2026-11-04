É DE GRAÇA
Bahia terá ação com serviços gratuitos de saúde, beleza e mais
Evento contará com a participação de mais de 200 voluntários
A 19ª edição do Dia Integrar acontece no próximo sábado, 7, das 8h às 15h, no Colégio Deocleciano Barbosa de Castro, em Jacobina. Realizado pela Jacobina Mineração - Pan American Silver, o evento reúne serviços gratuitos para a população.
A programação conta com serviços das áreas de saúde, beleza, cidadania, cultura e educação ambiental, além de atividades recreativas para crianças.
Quais serviços gratuitos serão oferecidos em Jacobina?
Durante o evento, a população terá acesso a diversos serviços gratuitos, incluindo consultas médicas em diferentes especialidades. Entre elas estão:
- Clínica geral
- Cardiologia
- Otorrinolaringologia
- Ginecologia
- Urologia
- Pediatria
- Fonoaudiologia e exames de ultrassonografia.
A programação também inclui consultas odontológicas, aferição da pressão arterial, testes de glicemia e serviços de fotografia 3x4 e de corte de cabelo.
Além dos serviços de saúde, a ação distribuirá mudas de plantas frutíferas e ornamentais nativas da região, kits de higiene íntima para mulheres, de saúde bucal e brinquedos para as crianças.
Para a realização do evento, mais de 200 colaboradores da Jacobina Mineração e de empresas parceiras participarão voluntariamente. A iniciativa reúne profissionais de diveras áreas para complementar as atividades ao longo dia. Confira a programação completa do Dia Integrar.
Confira a programação do Dia do Integrar
SAÚDE
- Aferição de Glicemia e Pressão
- Avaliação Nutricional
- Cardiologista
- Clínico Geral
- Dentistas
- Distribuição de kits odontológicos infantis e adultos.
- Distribuição de Laços Novembro Azul /Panfletos
- Distribuição de preservativos
- Distribuição de repelentes /Panfletos
- Eletrocardiograma
- Exame PSA
- Fonoaudiólogo
- Gastroenterologista
- Ginecologista
- Neurologista
- Oftalmologista (Consulta com entrega de óculos)
- Mastologista
- Endocrinologista
- Otorrinolaringologista
- Tipagem Sanguínea (Tipo de Sangue)
- Pediatra
- Plantão Psicológico
- Teste da Orelhinha/ Linguinha/ Olhinho
- Testes rápidos (Hiv/sífilis, Hepatite B e C etc.)
- Ultrassom (Exceto abdômen total)
- Urologista
- Vacinação (Adultos e Crianças)
- Distribuição de Kits de Higiene Íntima- Feminina
CIDADANIA
- Massagem
- Limpeza de Pele
- Corte de Cabelo (Feminino)
- Corte de Cabelo (Masculino)
- Pintura de Unha
- Correção de Sobrancelha
- Trança
- Prancha
- Foto 3x4
- RH Simulador de Jumbo
- RH JMC- Cadastro de Currículos
- Stand Brigada de Emergência
MEIO AMBIENTE
- Distribuição de canetas e panfletos informativos
- Dinâmica no passa ou repassa
- Distribuição de Mudas
- Distribuição de Composto Orgânico
- Distribuição de Lixeiras para Carro
LAZER
- Casa de Bolinha
- Pintura de Rosto
- Pintura de Desenhos
- Maçã do Amor
- Cama Elástica
- Tobogã
- Distribuição de Brinquedos
- Acarajé
- Churros
- Picolé
- Algodão Doce
- Pipoca
- Distribuição de instrumentos musicais
- Atividade com óculos de realidade virtual
EDUCAÇÃO
- Distribuição de Livros
- Distribuição de kits Infantis para colorir
CULTURA
- Apresentações Musicais
- Fanfarras
- Mágico e Palhaço
- Exposições e projetos Sociais, e muito mais!
SERVIÇO
- O quê: 19ª edição do Dia Integrar, com serviços gratuitos e atividades recreativas.
- Quando: 7 de novembro, das 8h às 15h.
- Onde: Colégio Deocleciano Barbosa de Castro, em Jacobina (BA).