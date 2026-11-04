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É DE GRAÇA

Bahia terá ação com serviços gratuitos de saúde, beleza e mais

Evento contará com a participação de mais de 200 voluntários

Agatha Victoria Reis
Por
Foto do Dia Integrar 2025
Foto do Dia Integrar 2025 - Foto: Foto Agência Fluir

A 19ª edição do Dia Integrar acontece no próximo sábado, 7, das 8h às 15h, no Colégio Deocleciano Barbosa de Castro, em Jacobina. Realizado pela Jacobina Mineração - Pan American Silver, o evento reúne serviços gratuitos para a população.

A programação conta com serviços das áreas de saúde, beleza, cidadania, cultura e educação ambiental, além de atividades recreativas para crianças.

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Quais serviços gratuitos serão oferecidos em Jacobina?

Durante o evento, a população terá acesso a diversos serviços gratuitos, incluindo consultas médicas em diferentes especialidades. Entre elas estão:

  • Clínica geral
  • Cardiologia
  • Otorrinolaringologia
  • Ginecologia
  • Urologia
  • Pediatria
  • Fonoaudiologia e exames de ultrassonografia.

A programação também inclui consultas odontológicas, aferição da pressão arterial, testes de glicemia e serviços de fotografia 3x4 e de corte de cabelo.

Além dos serviços de saúde, a ação distribuirá mudas de plantas frutíferas e ornamentais nativas da região, kits de higiene íntima para mulheres, de saúde bucal e brinquedos para as crianças.

Para a realização do evento, mais de 200 colaboradores da Jacobina Mineração e de empresas parceiras participarão voluntariamente. A iniciativa reúne profissionais de diveras áreas para complementar as atividades ao longo dia. Confira a programação completa do Dia Integrar.

Confira a programação do Dia do Integrar

SAÚDE

  • Aferição de Glicemia e Pressão
  • Avaliação Nutricional
  • Cardiologista
  • Clínico Geral
  • Dentistas
  • Distribuição de kits odontológicos infantis e adultos.
  • Distribuição de Laços Novembro Azul /Panfletos
  • Distribuição de preservativos
  • Distribuição de repelentes /Panfletos
  • Eletrocardiograma
  • Exame PSA
  • Fonoaudiólogo
  • Gastroenterologista
  • Ginecologista
  • Neurologista
  • Oftalmologista (Consulta com entrega de óculos)
  • Mastologista
  • Endocrinologista
  • Otorrinolaringologista
  • Tipagem Sanguínea (Tipo de Sangue)
  • Pediatra
  • Plantão Psicológico
  • Teste da Orelhinha/ Linguinha/ Olhinho
  • Testes rápidos (Hiv/sífilis, Hepatite B e C etc.)
  • Ultrassom (Exceto abdômen total)
  • Urologista
  • Vacinação (Adultos e Crianças)
  • Distribuição de Kits de Higiene Íntima- Feminina

CIDADANIA

  • Massagem
  • Limpeza de Pele
  • Corte de Cabelo (Feminino)
  • Corte de Cabelo (Masculino)
  • Pintura de Unha
  • Correção de Sobrancelha
  • Trança
  • Prancha
  • Foto 3x4
  • RH Simulador de Jumbo
  • RH JMC- Cadastro de Currículos
  • Stand Brigada de Emergência

MEIO AMBIENTE

  • Distribuição de canetas e panfletos informativos
  • Dinâmica no passa ou repassa
  • Distribuição de Mudas
  • Distribuição de Composto Orgânico
  • Distribuição de Lixeiras para Carro

LAZER

  • Casa de Bolinha
  • Pintura de Rosto
  • Pintura de Desenhos
  • Maçã do Amor
  • Cama Elástica
  • Tobogã
  • Distribuição de Brinquedos
  • Acarajé
  • Churros
  • Picolé
  • Algodão Doce
  • Pipoca
  • Distribuição de instrumentos musicais
  • Atividade com óculos de realidade virtual

EDUCAÇÃO

  • Distribuição de Livros
  • Distribuição de kits Infantis para colorir

CULTURA

  • Apresentações Musicais
  • Fanfarras
  • Mágico e Palhaço
  • Exposições e projetos Sociais, e muito mais!

SERVIÇO

  • O quê: 19ª edição do Dia Integrar, com serviços gratuitos e atividades recreativas.
  • Quando: 7 de novembro, das 8h às 15h.
  • Onde: Colégio Deocleciano Barbosa de Castro, em Jacobina (BA).
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Bahia jacobina serviços gratuitos

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