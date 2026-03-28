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BAHIA

Bahia terá maior mina subterrânea da América Latina

Projeto da Mina Santa Rita amplia produção e pode garantir operação por mais 30 anos

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

28/03/2026 - 21:40 h

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Bahia será lar de maior mina subterrânea de níquel da América Latina
Bahia será lar de maior mina subterrânea de níquel da América Latina -

A Bahia deu um passo estratégico na cadeia global de minerais críticos com a abertura do Portal Sul da Mina Santa Rita. O evento, realizado na quinta-feira (26), marca o início da construção da maior mina subterrânea de níquel da América Latina.

O projeto é desenvolvido pela Appian Capital Brazil e pela Atlantic Nickel, em parceria com a Companhia Baiana de Pesquisa Mineral.

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Expansão garante mais 30 anos de operação

Antes da nova fase, a exploração a céu aberto estava próxima do esgotamento, o que poderia impactar empregos e a economia regional. Com a transição para o modelo subterrâneo, o cenário muda significativamente.

A expectativa é de que o projeto:

  • amplie a produção de níquel;
  • estenda a vida útil da mina por pelo menos 30 anos;
  • garanta estabilidade para trabalhadores e fornecedores.

Projeto reforça segurança econômica

Durante a cerimônia, representantes da CBPM destacaram o papel do governo estadual na continuidade da operação. A iniciativa busca preservar empregos e manter ativa a cadeia produtiva da mineração na região.

Além disso, o projeto fortalece a posição da Bahia no cenário internacional, especialmente em debates sobre minerais estratégicos.

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Níquel ganha importância na transição energética

O níquel é considerado essencial para setores ligados à transição energética, sendo amplamente utilizado na produção de:

  • baterias de veículos elétricos;
  • sistemas de armazenamento de energia;
  • tecnologias sustentáveis.

Com isso, a Mina Santa Rita passa a ter papel ainda mais relevante no mercado global.

Sustentabilidade e desenvolvimento regional

A nova fase do projeto também incorpora práticas alinhadas a padrões internacionais de sustentabilidade, com foco em:

  • segurança operacional;
  • responsabilidade ambiental;
  • governança (ESG).

Além disso, a iniciativa deve impulsionar o desenvolvimento socioeconômico da região, com geração de empregos e fortalecimento da economia local.

Parceria estratégica impulsiona o projeto

A colaboração entre empresas privadas e o setor público é vista como fundamental para o avanço da mineração sustentável no estado.

Segundo representantes da Appian Capital Brazil, a parceria com a CBPM une conhecimento geológico e práticas modernas de gestão, contribuindo para um modelo de mineração responsável e alinhado às demandas globais.

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Bahia mineração

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