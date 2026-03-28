BAHIA
Bahia terá maior mina subterrânea da América Latina
Projeto da Mina Santa Rita amplia produção e pode garantir operação por mais 30 anos
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A Bahia deu um passo estratégico na cadeia global de minerais críticos com a abertura do Portal Sul da Mina Santa Rita. O evento, realizado na quinta-feira (26), marca o início da construção da maior mina subterrânea de níquel da América Latina.
O projeto é desenvolvido pela Appian Capital Brazil e pela Atlantic Nickel, em parceria com a Companhia Baiana de Pesquisa Mineral.
Expansão garante mais 30 anos de operação
Antes da nova fase, a exploração a céu aberto estava próxima do esgotamento, o que poderia impactar empregos e a economia regional. Com a transição para o modelo subterrâneo, o cenário muda significativamente.
A expectativa é de que o projeto:
- amplie a produção de níquel;
- estenda a vida útil da mina por pelo menos 30 anos;
- garanta estabilidade para trabalhadores e fornecedores.
Projeto reforça segurança econômica
Durante a cerimônia, representantes da CBPM destacaram o papel do governo estadual na continuidade da operação. A iniciativa busca preservar empregos e manter ativa a cadeia produtiva da mineração na região.
Além disso, o projeto fortalece a posição da Bahia no cenário internacional, especialmente em debates sobre minerais estratégicos.
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Níquel ganha importância na transição energética
O níquel é considerado essencial para setores ligados à transição energética, sendo amplamente utilizado na produção de:
- baterias de veículos elétricos;
- sistemas de armazenamento de energia;
- tecnologias sustentáveis.
Com isso, a Mina Santa Rita passa a ter papel ainda mais relevante no mercado global.
Sustentabilidade e desenvolvimento regional
A nova fase do projeto também incorpora práticas alinhadas a padrões internacionais de sustentabilidade, com foco em:
- segurança operacional;
- responsabilidade ambiental;
- governança (ESG).
Além disso, a iniciativa deve impulsionar o desenvolvimento socioeconômico da região, com geração de empregos e fortalecimento da economia local.
Parceria estratégica impulsiona o projeto
A colaboração entre empresas privadas e o setor público é vista como fundamental para o avanço da mineração sustentável no estado.
Segundo representantes da Appian Capital Brazil, a parceria com a CBPM une conhecimento geológico e práticas modernas de gestão, contribuindo para um modelo de mineração responsável e alinhado às demandas globais.
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