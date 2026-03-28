BAHIA
Sindsefaz celebra 30 anos com festa e shows em Salvador
Evento reúne servidores e traz shows de Luiz Caldas e Xande de Pilares
Por Redação
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O Sindsefaz (Sindicato dos Servidores da Fazenda do Estado da Bahia) realizou neste sábado, 28, uma grande festa para celebrar seus 30 anos de história. O evento acontece na Chácara Baluarte, no bairro de Santo Antônio Além do Carmo, e reúne servidores, familiares, convidados e lideranças em Salvador.
A comemoração marca o ponto alto da programação especial organizada ao longo dos meses de março e abril, destacando a trajetória e as conquistas da entidade.
Shows de grandes nomes da música brasileira
A festa conta com apresentações de dois artistas consagrados:
- Xande de Pilares, um dos principais nomes do samba nacional
- Luiz Caldas, conhecido como o “rei do axé”
A combinação de estilos reforça a diversidade cultural e a energia festiva escolhidas para celebrar a data.
Evento reúne diferentes gerações de servidores
A celebração reúne fazendários ativos, aposentados e pensionistas, promovendo um momento de reencontro e integração entre diferentes gerações.
Para o sindicato, a festa simboliza a união construída desde a fundação, em 1996, além de reconhecer a contribuição coletiva dos servidores para o fortalecimento do Fisco baiano.
Programação especial marcou os 30 anos
Ao longo de março, o Sindsefaz promoveu uma série de atividades comemorativas, incluindo:
- a peça Eu de Você, estrelada por Denise Fraga;
- sessões de cinema;
- o seminário “Reinventando o Futuro”, com debates sobre temas como inteligência artificial, economia e reforma administrativa.
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Agenda continua em abril
As comemorações seguem com novas ações:
- exibição do documentário “30 anos de Sindsefaz” (6 de abril);
- entrega do Prêmio de Jornalismo Tributação e Justiça Social (14 de abril);
A proposta é unir celebração, reflexão e valorização da história institucional.
Trajetória de destaque no Fisco estadual
Fundado em 1996, o Sindsefaz se consolidou como uma das principais entidades sindicais do país na área fiscal. Sua atuação é marcada pela defesa da valorização dos servidores, do fortalecimento da administração tributária e da justiça fiscal.
A festa de 30 anos simboliza esse percurso, reforçando valores como união, diálogo e luta coletiva.
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