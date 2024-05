Bahia zera estoque de vacinas contra dengue com validade de abril | A TARDE

Após ampliar o público-alvo da vacinação contra a dengue no Estado, a Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab) e os municípios conseguiram aplicar todas as 120.022 doses de vacina contra a dengue com prazo de validade até 30 de abril antes do vencimento. Todo o estoque foi zerado nesta segunda-feira, 29.

De acordo com a Sesab, a redistribuição de vacinas também foi uma das estratégias adotadas no estado para utilização dos imunizantes. Inicialmente 115 municípios baianos receberam a vacina. Com a decisão de redistribuir, outros dez puderam iniciar a vacinação.

>> Baixa adesão de vacinação contra dengue e Covid preocupa médicos

A resolução foi pactuada na reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), instância que reúne gestores municipais e estadual de saúde. A iniciativa foi tomada com base na autorização do Ministério da Saúde para a redistribuição de vacinas com o prazo de validade até 30 de abril.

“Colocamos à disposição toda a nossa estrutura de logística para que as vacinas chegassem o mais breve possível em todos os municípios. O trabalho ágil na distribuição e também das equipes de imunização do estado e dos municípios foi essencial para que conseguíssemos fazer com que não houvesse perda de doses”, ressaltou a secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana. “Recebemos mais uma remessa nesta segunda-feira e peço que os pais e responsáveis levem seus filhos aos postos de vacinação”, complementa.

Nesta segunda, a Bahia recebeu mais 67.087 doses da vacina contra a dengue, que estão sendo distribuídas para 115 municípios, conforme critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Com esta entrega, a Bahia contabiliza 237.556 doses recebidas, tendo como público-alvo da imunização a faixa etária de 10 a 14 anos.