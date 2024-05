1º de Maio: SineBahia Móvel com serviços gratuitos no Farol da Barra | A TARDE

Uma parceria da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) com centrais sindicais irá promover uma série de atividades e serviços gratuitos no feriado do dia dos Trabalhadores e Trabalhadoras, nesta quarta-feira, 1º de Maio, no Farol da Barra.

A programação conta com ‘Treinão’ de corrida, 'aulão' de ginástica aeróbica, atividades infantis e prestação de serviços pelo SineBahia Móvel. O Treinão é uma corrida de confraternização que terá largada às 6h30, saindo do Farol da Barra, seguindo em direção à Ondina.

Os participantes devem fazer o retorno nas Gordinhas, na avenida Milton Santos, e seguir de volta ao Farol, completando um percurso de 5 km. A corrida não tem caráter competitivo e deve reunir aproximadamente mil trabalhadores em geral.

Serão distribuídos aos participantes kits com colete, lanche, água e, ao final, uma medalha de participação. As vagas disponibilizadas para recebimento do kit esgotaram, mas a participação na atividade é aberta.

Já o aulão de ginástica aeróbica terá início às 8h, no mesmo local. Para as crianças, o Dia do Lazer contará com brinquedos como pula-pula e jogos diversos que estarão disponíveis entre 8h e 12h30.

Intermediação para o trabalho

O ato contará, ainda, com prestação de serviços por meio do SineBahia Móvel que fará intermediação de mão-de-obra, com previsão para 130 encaminhamentos. Os candidatos devem apresentar documentação completa: carteira de trabalho física ou digital, RG, CPF, comprovantes de residência e escolaridade, além de certificado de cursos (se assim desejar).

A unidade também emitirá carteira de identidade, em parceria com o Instituto Pedro Melo, com previsão de 200 atendimentos. Os documentos devem ser retirados posteriormente na unidade do SAC do Shopping Barra. As senhas para os atendimentos são limitadas e serão distribuídas de acordo com horário de chegada.

As atividades fazem parte do ato unificado, organizado por seis centrais sindicais: Central Única dos Trabalhadores (CUT), Central dos Trabalhadores (as) do Brasil (CTB), Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB), Força Sindical, Nova Central e União Geral dos Trabalhadores (UGT).

Com o tema “Por um Brasil mais Justo”, o ato será realizado durante todo o dia, concentrando no turno da tarde as atrações culturais e políticas. Estão confirmados os shows de Psirico e Adão Negro.