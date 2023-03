Ação da Apolo intercepta trio de assaltantes e recupera carro roubado

Três assaltantes, dois homens adultos e uma adolescente, foram interceptados pela Operação Apolo, na sexta-feira, 3, após roubarem um veículo no bairro do Imbuí. Câmeras da SSP monitoraram o trajeto feito pelos criminosos, auxiliando as viaturas da unidade especializada da Polícia Militar.

O trio foi alcançado próximo ao Instituto Anísio Teixeira (IAT), na Avenida Paralela, após o Centro Integrado de Comunicações (Cicom) acionar a Operação Apolo. Com os criminosos foram apreendidos um revólver calibre 38, munições, sete celulares, relógios, cartões e 126 reais.

A menor foi apresentada na Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI) e os dois adultos na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV). A vítima do roubo foi até a unidade da Polícia Civil e reconheceu o trio.