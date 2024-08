Acarajés serão distribuídas gratuitamente no domingo 28; saiba onde

Evento é Idealizado pela Associação Nacional das Baianas de Acarajé, Mingau, Receptivos e Similares (ABAM) - Foto: Divulgação ABAM

Acarajés serão distribuídas de forma gratuita na 6ª edição do Festival de Acarajé, que acontece neste domingo, 28, no Memorial das Baianas de Acarajé, localizado na Praça da Cruz Caída S/N – Centro Histórico.

O evento é idealizado pela pela Associação Nacional das Baianas de Acarajé, Mingau, Receptivos e Similares (ABAM) e faz parte das comemorações do Julho das Pretas, uma merecida homenagem as Mulheres Negras Latino-Americanas e Caribenhas.

Além da distribuição de acarajés, o evento contará ainda com uma extensa programação multicultural:

10h – Lançamento do jogo digital “A Receita do Acarajé de Ouro”, uma parceria da ABAM e o Instituto Federal da Bahia (IFBA);

12h – Distribuição de acarajés pelas baianas associadas da ABAM;

13h – Atração Cultural “Samba Escultural”

16h – Encerramento com a Banda D’Papo

Durante o evento, o artista plástico Sandro Sal da Terra, fará uma escultura ao vivo em homenagem às Baianas de Acarajé, primeiras empreendedoras do Brasil.

Solidariedade

Os interessados em fazer parte desta corrente do bem poderão fazer uma doação espontânea através da Chave Pix 7198719-0744 ou transferência bancaria: Caixa Econômica Federal – Agência: 4802 | OP: 003 | C/C: 00056-1 | CNPJ: 02.561.067/0001-20.

A ABAM e o Memorial das Baianas funcionam como um só corpo, movimentando as ações que tem como foco a preservação do Ofício das Baianas e a manutenção da história, memória e acervos das primeiras empreendedoras do Brasil; as Baianas de Acarajé, mulheres negras, aguerridas e focadas em preservar os saberes e fazeres das nossas ancestrais.

